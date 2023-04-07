СБУ задержала жительницу Одессы за сбор информации для врага

По данным СБУ, подозреваемая призывала своих читателей делать скриншоты электронных карт с координатами украинских войск и присылать ей Фото: Служба безпеки України / Telegram

Сообщается, что фигурантку обнаружили в ходе контрдиверсионных мер в прифронтовых районах на юге Украины.

"Злоумышленницей оказалась жительница Одессы, которая тайно собирала информацию о местах базирования и перемещения сил обороны на территории региона. В первую очередь ее интересовали локации укрепрайонов у побережья Одесской области", – говорится в сообщении.

По данным следствия, для сбора данных женщина создала пророссийский Telegram-канал, на который подписались несколько сотен человек.

"Она призывала своих читателей делать скриншоты электронных карт с координатами подразделений украинских войск и присылать ей в личные сообщения. Полученные сведения злоумышленница планировала переправить российским оккупантам", – заявили в СБУ.

Сотрудники спецслужбы поэтапно задокументировали действия фигурантки, задержали ее и сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о движении или размещении ВСУ).

Задержанной избрана мера пресечения – содержание под стражей. Расследование продолжается.