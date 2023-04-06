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Суд приговорил двух коллаборантов из Херсона к 12 годам тюрьмы

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Суд вынес приговор двум коллаборантам
Суд вынес приговор двум коллаборантам
Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

Два жителя Херсона приговорены к 12 и 12 с половиной годам лишения свободы за коллаборационную деятельность. Об этом 6 апреля сообщает в Telegram Офис генерального прокурора.

Прокуроры в суде доказали, что осужденные в период действия военного положения, поддерживая страну-агрессора Россию, согласились на предложение сотрудничества от оккупационного "начальника главного управления министерства внутренних дел Херсонской области".

Они заняли "должности" в незаконном правоохранительном органе, созданном на временно оккупированной территории, и входили в состав так называемых следственно-оперативных групп, говорится в сообщении.

Получив от оккупантов огнестрельное оружие и специальные средства, осужденные исполняли обязанности якобы по раскрытию преступлений. На самом деле они незаконно лишали свободы граждан Украины, которые не соглашались с оккупацией, и проводили другие действия по указанию оккупационного "руководства", отметили в Офисе генпрокурора.

После деоккупации коллаборантов задержали в Херсоне. До вступления приговора в силу они будут находиться под стражей.

Контекст:

По данным Офиса генерального прокурора на 6 апреля, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украине зафиксировано 16 994 преступления против национальной безопасности, из них 2225 – коллаборационизм.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Херсон, приговор, преступление, суд, российские оккупанты, коллаборационизм, деоккупация
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