Суд приговорил двух коллаборантов из Херсона к 12 годам тюрьмы

Прокуроры в суде доказали, что осужденные в период действия военного положения, поддерживая страну-агрессора Россию, согласились на предложение сотрудничества от оккупационного "начальника главного управления министерства внутренних дел Херсонской области".

Они заняли "должности" в незаконном правоохранительном органе, созданном на временно оккупированной территории, и входили в состав так называемых следственно-оперативных групп, говорится в сообщении.

Получив от оккупантов огнестрельное оружие и специальные средства, осужденные исполняли обязанности якобы по раскрытию преступлений. На самом деле они незаконно лишали свободы граждан Украины, которые не соглашались с оккупацией, и проводили другие действия по указанию оккупационного "руководства", отметили в Офисе генпрокурора.

После деоккупации коллаборантов задержали в Херсоне. До вступления приговора в силу они будут находиться под стражей.