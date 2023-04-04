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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ сообщила, что перед судом предстанет вся коллаборационная "верхушка" освобожденной Снигиревки Николаевской области

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Украинские военные освободили Снигиревку 10 ноября прошлого года
Украинские военные освободили Снигиревку 10 ноября прошлого года
Фото: Наш Край Снигиревка / Facebook

Служба безопасности Украины 4 апреля сообщила в Telegram, что собрала доказательства вины трех жителей Николаева, которые возглавляли оккупационные органы российских захватчиков во время оккупации Снигиревки Николаевской области.

"Они добровольно согласились занять руководящие должности в незаконных органах власти в начале полномасштабного вторжения. Организатор преступной группы – бывший житель Николаевской области, пророссийский пропагандист Юрий Барабашов. Его "назначению" лично способствовал террорист [главарь боевиков "ДНР" Денис] Пушилин, на которого коллаборант долгое время работал во временно оккупированном Донецке", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, находясь на "должности", Барабашов выполнял задачи Москвы по распространению кремлевского режима и подавлению движения сопротивления в регионе. Именно он занимался организацией псевдореферендума о "присоединении" захваченной части Николаевской области к России.

"Для выполнения вражеских указаний фигурант привлек двух своих подельников – бывших председателя Снигиревского горсовета Александра Ларченко и депутата Баштанского районного совета Татьяну Мезину. Под руководством гауляйтера они организовывали подворовые обходы местных жителей и заставляли людей "проголосовать" в пользу агрессора. В случае отказа угрожали репрессиями и конфискацией имущества. К таким "рейдам" участники оккупационных "избиркомов" привлекали вооруженных захватчиков", – отметили в СБУ.

По информации спецслужбы, во время освобождения Николаевской области все трое сбежали на временно захваченную часть юга Украины.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантам о подозрении по ч. 6 ст. 111-1 и ч. 3 ст. 28 (коллаборационная деятельность, совершенная организованной группой) и ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины. Обвинительные материалы в отношении подозреваемых переданы в суд. Им грозит от 10 до 12 лет лишения свободы.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

10 ноября украинские военные проинформировали, что освободили Снигиревку.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким 11 ноября сообщил, что вся Николаевская область, за исключением Кинбурнской косы, освобождена от российских оккупантов.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, СБУ, Украина, Николаев, оккупация, Николаевская область, спецслужбы, война России против Украины, суд, Служба безопасности Украины, деоккупация, Снигиревка
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