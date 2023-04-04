СБУ сообщила, что перед судом предстанет вся коллаборационная "верхушка" освобожденной Снигиревки Николаевской области

"Они добровольно согласились занять руководящие должности в незаконных органах власти в начале полномасштабного вторжения. Организатор преступной группы – бывший житель Николаевской области, пророссийский пропагандист Юрий Барабашов. Его "назначению" лично способствовал террорист [главарь боевиков "ДНР" Денис] Пушилин, на которого коллаборант долгое время работал во временно оккупированном Донецке", – говорится в сообщении.
По данным СБУ, находясь на "должности", Барабашов выполнял задачи Москвы по распространению кремлевского режима и подавлению движения сопротивления в регионе. Именно он занимался организацией псевдореферендума о "присоединении" захваченной части Николаевской области к России.
"Для выполнения вражеских указаний фигурант привлек двух своих подельников – бывших председателя Снигиревского горсовета Александра Ларченко и депутата Баштанского районного совета Татьяну Мезину. Под руководством гауляйтера они организовывали подворовые обходы местных жителей и заставляли людей "проголосовать" в пользу агрессора. В случае отказа угрожали репрессиями и конфискацией имущества. К таким "рейдам" участники оккупационных "избиркомов" привлекали вооруженных захватчиков", – отметили в СБУ.
По информации спецслужбы, во время освобождения Николаевской области все трое сбежали на временно захваченную часть юга Украины.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантам о подозрении по ч. 6 ст. 111-1 и ч. 3 ст. 28 (коллаборационная деятельность, совершенная организованной группой) и ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины. Обвинительные материалы в отношении подозреваемых переданы в суд. Им грозит от 10 до 12 лет лишения свободы.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.
10 ноября украинские военные проинформировали, что освободили Снигиревку.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким 11 ноября сообщил, что вся Николаевская область, за исключением Кинбурнской косы, освобождена от российских оккупантов.