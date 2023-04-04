СБУ сообщила, что перед судом предстанет вся коллаборационная "верхушка" освобожденной Снигиревки Николаевской области

"Они добровольно согласились занять руководящие должности в незаконных органах власти в начале полномасштабного вторжения. Организатор преступной группы – бывший житель Николаевской области, пророссийский пропагандист Юрий Барабашов. Его "назначению" лично способствовал террорист [главарь боевиков "ДНР" Денис] Пушилин, на которого коллаборант долгое время работал во временно оккупированном Донецке", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, находясь на "должности", Барабашов выполнял задачи Москвы по распространению кремлевского режима и подавлению движения сопротивления в регионе. Именно он занимался организацией псевдореферендума о "присоединении" захваченной части Николаевской области к России.

"Для выполнения вражеских указаний фигурант привлек двух своих подельников – бывших председателя Снигиревского горсовета Александра Ларченко и депутата Баштанского районного совета Татьяну Мезину. Под руководством гауляйтера они организовывали подворовые обходы местных жителей и заставляли людей "проголосовать" в пользу агрессора. В случае отказа угрожали репрессиями и конфискацией имущества. К таким "рейдам" участники оккупационных "избиркомов" привлекали вооруженных захватчиков", – отметили в СБУ.

По информации спецслужбы, во время освобождения Николаевской области все трое сбежали на временно захваченную часть юга Украины.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантам о подозрении по ч. 6 ст. 111-1 и ч. 3 ст. 28 (коллаборационная деятельность, совершенная организованной группой) и ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины. Обвинительные материалы в отношении подозреваемых переданы в суд. Им грозит от 10 до 12 лет лишения свободы.