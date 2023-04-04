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ОБЩЕСТВО

"Что делать – знаете". Верещук посоветовала жителям оккупированной территории "выехать или готовиться"

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Верещук отметила, что у коллаборантов есть "немного времени убраться"
Верещук отметила, что у коллаборантов есть "немного времени убраться"
Фото: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України / Facebook

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук 4 апреля в Telegram призвала жителей временно оккупированных территорий (ВОТ) уехать.

"На временно оккупированных территориях тревожно. Это и неудивительно. [...] Украинцам на ВОТ советую или временно выехать в третьи страны, или готовиться: что делать – знаете. Главное – беречь себя и детей", – написала она.

Вице-премьер также отметила, что "у оккупационных чиновников еще есть немного времени убраться оттуда".

"Некоторые из них уже собирают вещи. Было бы хорошо, если бы забрали с собой коллаборантов. Но это уже как получится", – подчеркнула Верещук.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Сейчас наиболее интенсивные бои идут на Донбассе.

В воскресенье, 2 апреля 2023 года, президент Украины Владимир Зеленский говорил, что следующая неделя будет "особенно важной" для защиты Украины и для движения к победе над Россией.

3 апреля президент Украины предупредил оккупантов, что у них еще есть время уйти, иначе их уничтожат; а также сообщил, что на заседании ставки верховного главнокомандующего обсуждались вопросы, связанные с деоккупацией украинской территории.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, оккупация, эвакуация, вторжение, Ирина Верещук, украинцы, война России против Украины, коллаборационизм, деоккупация
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