"Что делать – знаете". Верещук посоветовала жителям оккупированной территории "выехать или готовиться"

"На временно оккупированных территориях тревожно. Это и неудивительно. [...] Украинцам на ВОТ советую или временно выехать в третьи страны, или готовиться: что делать – знаете. Главное – беречь себя и детей", – написала она.
Вице-премьер также отметила, что "у оккупационных чиновников еще есть немного времени убраться оттуда".
"Некоторые из них уже собирают вещи. Было бы хорошо, если бы забрали с собой коллаборантов. Но это уже как получится", – подчеркнула Верещук.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Сейчас наиболее интенсивные бои идут на Донбассе.
В воскресенье, 2 апреля 2023 года, президент Украины Владимир Зеленский говорил, что следующая неделя будет "особенно важной" для защиты Украины и для движения к победе над Россией.
3 апреля президент Украины предупредил оккупантов, что у них еще есть время уйти, иначе их уничтожат; а также сообщил, что на заседании ставки верховного главнокомандующего обсуждались вопросы, связанные с деоккупацией украинской территории.