"Что делать – знаете". Верещук посоветовала жителям оккупированной территории "выехать или готовиться"

Верещук отметила, что у коллаборантов есть "немного времени убраться" Фото: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України / Facebook

"На временно оккупированных территориях тревожно. Это и неудивительно. [...] Украинцам на ВОТ советую или временно выехать в третьи страны, или готовиться: что делать – знаете. Главное – беречь себя и детей", – написала она.

Вице-премьер также отметила, что "у оккупационных чиновников еще есть немного времени убраться оттуда".

"Некоторые из них уже собирают вещи. Было бы хорошо, если бы забрали с собой коллаборантов. Но это уже как получится", – подчеркнула Верещук.

Война России против Украины. Главное (обновляется)