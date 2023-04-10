"Получил от агрессора 2000 грн "аванса". СБУ сообщила о задержании информатора, который собирал сведения об обороне Пивденноукраинской АЭС

"Злоумышленник собирал разведданные о местах базирования и численности подразделений сил обороны, которые охраняют Пивденноукраинскую атомную электростанцию. Закрытые сведения потребовались оккупантам для подготовки прицельных ракетных ударов по украинским энергообъектам", – говорится в сообщении.
Согласно сведениям СБУ, подозреваемый получал деньги от своих российских "кураторов". В частности, задокументировано, что на его банковскую карту поступило 2000 грн "аванса".
Сотрудники СБУ задержали фигуранта во время фотофиксации одного из объектов критической инфраструктуры. У него изъяли мобильный телефон с доказательствами преступной деятельности.
"По данным следствия, подельником агрессора оказался житель Южноукраинска, которого российская спецслужба дистанционно привлекла к негласному сотрудничеству в феврале этого года. В поле зрения врага он попал из-за своих прокремлевских сообщений в одном из российских Telegram-каналов", – отметили в спецслужбе.
Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщили 23 февраля в Генштабе. После этого были новые удары.
В Минобороны рассказали 10 марта, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.
За полгода оккупанты выпустили по энергетическим объектам Украины более 1200 ракет и дронов, около 250 из них попали в цель, подсчитали 8 апреля в "Укрэнерго".