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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Получил от агрессора 2000 грн "аванса". СБУ сообщила о задержании информатора, который собирал сведения об обороне Пивденноукраинской АЭС

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По данным СБУ, закрытые сведения потребовались оккупантам для подготовки прицельных ракетных ударов по украинским энергообъектам
По данным СБУ, закрытые сведения потребовались оккупантам для подготовки прицельных ракетных ударов по украинским энергообъектам
Фото: Енергоатом / Telegram

Служба безопасности Украины 10 апреля сообщила в Telegram, что в ходе контрдиверсионных мероприятий в Николаевской области разоблачила информатора российских оккупантов.

"Злоумышленник собирал разведданные о местах базирования и численности подразделений сил обороны, которые охраняют Пивденноукраинскую атомную электростанцию. Закрытые сведения потребовались оккупантам для подготовки прицельных ракетных ударов по украинским энергообъектам", – говорится в сообщении.

Согласно сведениям СБУ, подозреваемый получал деньги от своих российских "кураторов". В частности, задокументировано, что на его банковскую карту поступило 2000 грн "аванса".

Сотрудники СБУ задержали фигуранта во время фотофиксации одного из объектов критической инфраструктуры. У него изъяли мобильный телефон с доказательствами преступной деятельности.

"По данным следствия, подельником агрессора оказался житель Южноукраинска, которого российская спецслужба дистанционно привлекла к негласному сотрудничеству в феврале этого года. В поле зрения врага он попал из-за своих прокремлевских сообщений в одном из российских Telegram-каналов", – отметили в спецслужбе.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщили 23 февраля в Генштабе. После этого были новые удары.

В Минобороны рассказали 10 марта, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.

За полгода оккупанты выпустили по энергетическим объектам Украины более 1200 ракет и дронов, около 250 из них попали в цель, подсчитали 8 апреля в "Укрэнерго".

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, СБУ, Украина, АЭС, спецслужбы, война России против Украины, ракеты, электростанция, Служба безопасности Украины, Южноукраинск, Пивденноукраинская АЭС
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