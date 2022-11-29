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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Пивденноукраинской АЭС не работает два реактора. В Умани критическая ситуация со светом – мэр

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После массированных ракетных обстрелов 23 ноября четыре украинские АЭС, в том числе Пивденноукраиская, отключались от сети
После массированных ракетных обстрелов 23 ноября четыре украинские АЭС, в том числе Пивденноукраиская, отключались от сети
Фото: uatom.org

В Умани из-за сбоев в работе Пивденноукраинской АЭС сложилась критическая ситуация с обеспечением электроэнергией. Об этом городской голова Ирина Плетнева 29 ноября сообщила в Facebook.

По ее словам, на станции отключены два реактора и это привело к аварийным отключениям в городе.

"В стране продолжается война. В нашем городе – критическая ситуация с подачей электроэнергии. Враг уничтожает энергоинфраструктуру страны. На Пивденноукраинской АЭС остановлены два реактора, оттуда мы получали энергию", – сказала она.

Плетнева отметила, что в Умани не действуют никакие графики отключений, а на объекты коммунальной инфораструктуры свет подается частично.

https://www.facebook.com/PletnovaIryna/videos/3049758438501432/

Контекст:

ПАЭС расположена в степной зоне на левом берегу Южного Буга вблизи города Южноукраинск Николаевской области. Построена в 1975–1982 годах. Генерирует электроэнергию тремя энергоблоками-миллионниками ВВЭР-1000.

Оккупанты с начала полномасштабного вторжения неоднократно атаковали ядерные объекты в Украине, но ПАЭС до сих пор не страдала от обстрелов. В июне "Энергоатом" дважды сообщал, что российские ракеты пролетали "критически низко" над станцией. Также в компании не исключают, что целью обстрела Вознесенска Николаевской области 20 августа была именно ПАЭС. 

23 октября оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. В результате обстрелов четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране.

К вечеру 24 ноября производители электроэнергии обеспечили около 50% потребностей украинцев, работала значительная часть ГЭС и ТЭС, набирали мощность атомные станции, проинформировала пресс-служба "Укрэнерго". К 11.00 25 ноября дефицит электроэнергии в Украине, по данным компании, сократился до 30% от потребности.

Теги: Умань, энергетика, отключение света, война России против Украины, Ирина Плетнева, Пивденноукраинская АЭС
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