На Пивденноукраинской АЭС не работает два реактора. В Умани критическая ситуация со светом – мэр

По ее словам, на станции отключены два реактора и это привело к аварийным отключениям в городе.
"В стране продолжается война. В нашем городе – критическая ситуация с подачей электроэнергии. Враг уничтожает энергоинфраструктуру страны. На Пивденноукраинской АЭС остановлены два реактора, оттуда мы получали энергию", – сказала она.
Плетнева отметила, что в Умани не действуют никакие графики отключений, а на объекты коммунальной инфораструктуры свет подается частично.
ПАЭС расположена в степной зоне на левом берегу Южного Буга вблизи города Южноукраинск Николаевской области. Построена в 1975–1982 годах. Генерирует электроэнергию тремя энергоблоками-миллионниками ВВЭР-1000.
Оккупанты с начала полномасштабного вторжения неоднократно атаковали ядерные объекты в Украине, но ПАЭС до сих пор не страдала от обстрелов. В июне "Энергоатом" дважды сообщал, что российские ракеты пролетали "критически низко" над станцией. Также в компании не исключают, что целью обстрела Вознесенска Николаевской области 20 августа была именно ПАЭС.
23 октября оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. В результате обстрелов четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране.
К вечеру 24 ноября производители электроэнергии обеспечили около 50% потребностей украинцев, работала значительная часть ГЭС и ТЭС, набирали мощность атомные станции, проинформировала пресс-служба "Укрэнерго". К 11.00 25 ноября дефицит электроэнергии в Украине, по данным компании, сократился до 30% от потребности.