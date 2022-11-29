На Пивденноукраинской АЭС не работает два реактора. В Умани критическая ситуация со светом – мэр

После массированных ракетных обстрелов 23 ноября четыре украинские АЭС, в том числе Пивденноукраиская, отключались от сети Фото: uatom.org

По ее словам, на станции отключены два реактора и это привело к аварийным отключениям в городе.

"В стране продолжается война. В нашем городе – критическая ситуация с подачей электроэнергии. Враг уничтожает энергоинфраструктуру страны. На Пивденноукраинской АЭС остановлены два реактора, оттуда мы получали энергию", – сказала она.

Плетнева отметила, что в Умани не действуют никакие графики отключений, а на объекты коммунальной инфораструктуры свет подается частично.