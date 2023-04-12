Российские оккупанты дважды обстреляли Двуречную Харьковской области, погибли два человека – прокуратура

В результате российских обстрелов повреждены дома мирных жителей в пгт Двуречная, отметили в ОГПУ Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Об этом в Facebook проинформировал пресс-центр Офиса генпрокурора Украины (ОГПУ).

"По данным следствия, 12 апреля военнослужащие ВС РФ обстреляли пгт Двуречная Купянского района. Днем была ранена 63-летняя женщина, погиб 71-летний местный житель, – сказано в сообщении. – В 15.40 оккупанты снова обстреляли Двуречную, ранен 75-летний мужчина. Его госпитализировали в больницу, где он скончался".

В результате российских обстрелов также повреждены дома мирных жителей, добавили в ОГПУ.