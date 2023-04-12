Российские оккупанты дважды обстреляли Двуречную Харьковской области, погибли два человека – прокуратура

Об этом в Facebook проинформировал пресс-центр Офиса генпрокурора Украины (ОГПУ).
"По данным следствия, 12 апреля военнослужащие ВС РФ обстреляли пгт Двуречная Купянского района. Днем была ранена 63-летняя женщина, погиб 71-летний местный житель, – сказано в сообщении. – В 15.40 оккупанты снова обстреляли Двуречную, ранен 75-летний мужчина. Его госпитализировали в больницу, где он скончался".
В результате российских обстрелов также повреждены дома мирных жителей, добавили в ОГПУ.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.
Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.