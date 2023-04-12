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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты дважды обстреляли Двуречную Харьковской области, погибли два человека – прокуратура

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В результате российских обстрелов повреждены дома мирных жителей в пгт Двуречная, отметили в ОГПУ
В результате российских обстрелов повреждены дома мирных жителей в пгт Двуречная, отметили в ОГПУ
Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Российские оккупационные войска 12 апреля дважды обстреляли Двуречную Харьковской области, есть погибшие.

Об этом в Facebook проинформировал пресс-центр Офиса генпрокурора Украины (ОГПУ).

"По данным следствия, 12 апреля военнослужащие ВС РФ обстреляли пгт Двуречная Купянского района. Днем была ранена 63-летняя женщина, погиб 71-летний местный житель, – сказано в сообщении. – В 15.40 оккупанты снова обстреляли Двуречную, ранен 75-летний мужчина. Его госпитализировали в больницу, где он скончался".

В результате российских обстрелов также повреждены дома мирных жителей, добавили в ОГПУ.

https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/pfbid0tv4Avja5nbxRH8M63doxgK9syDc9mRVtumiWATVyaYdEwazNU71h7WyYLfDhNUkZl

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.

Теги: Россия, Украина, прокуратура, Харьковская область, больница, Купянск, обстрелы, война России против Украины, погибшие, население, Офис генпрокурора, российские оккупанты
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