Оккупанты обстреляли Двуречную, пострадали два человека – Синегубов

По предварительной информации, ранения получили 40-летний мужчина и 30-летняя женщина.

"Оба в тяжелом состоянии. Сейчас медики борются за их жизнь", – написал Синегубов.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.