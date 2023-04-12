Оккупанты обстреляли Двуречную, пострадали два человека – Синегубов

По предварительной информации, ранения получили 40-летний мужчина и 30-летняя женщина.
"Оба в тяжелом состоянии. Сейчас медики борются за их жизнь", – написал Синегубов.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.
Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.