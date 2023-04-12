В Харькове разоблачили поклонника "русского мира", он может получить пять лет тюрьмы

По данным досудебного расследования, он распространял на своей странице в запрещенной в Украине социальной сети информацию в поддержку страны-агрессора.

"Мужчина написал пост следующего содержания: "Я рад, что Харьков пришли освобождать русские солдаты! Да здравствует Харьковская Народная Республика!" – говорится в сообщении прокуратуры.

Мужчину будут судить в Московском районном суде Харькова по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (создание и распространении материалов, содержащих оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ). Ему грозит ограничение свободы сроком до пяти лет с возможной конфискацией имущества.