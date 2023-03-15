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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Чиновница госпредприятия получила 15 лет за корректировку ударов по пунктам гумпомощи в Харькове

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Суд приговорил корректировщицу огня к 15 годам тюрьмы
Суд приговорил корректировщицу огня к 15 годам тюрьмы
Фото: depositphotos.com

Суд вынес приговор в виде 15 лет тюрьмы чиновнице госпредприятия, которая наводила ракеты на пункты выдачи гуманитарной помощи в Харькове. Об этом 15 марта сообщила СБУ.

СБУ выяснила, что сотрудницу одного из государственных предприятий Харькова в начале полномасштабного вторжения завербовали представители российской спецслужбы.

По указанию агрессора в период с 25 февраля по 9 марта прошлого года она собирала разведданные о дислокации и перемещении сил обороны на территории региона, сообщили в ведомстве. Также она передавала захватчикам координаты мест массового пребывания людей, в том числе пунктов выдачи гуманитарной помощи.

"Геолокации гражданских объектов нужны были оккупантам для проведения ракетно-артиллерийских обстрелов по инфраструктуре. Таким образом агрессор пытался запугивать граждан и распространять панические настроения среди мирных жителей", – добавили в СБУ.

После атак РФ злоумышленница выходила на местность для фиксации их "результатов" и корректировки повторных ударов. Сотрудники СБУ задержали ее в марте прошлого года во время выполнения ею разведывательного задания.

По данным следствия, она контактировала с российской спецслужбой через "связных". Ими оказались двое российских военных: один из них уже ликвидирован украинскими защитниками на восточном фронте, второй – мобилизованный в оккупационные группировки ВС РФ житель временно оккупированного Донецка.

На основании собранных доказательств суд признал ее виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, СБУ, Украина, Харьков, война, тюрьма, следствие, вторжение, обстрелы, спецслужбы, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, тюрьмы, суд
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