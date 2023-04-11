Россияне обстреляли Купянск, Волчанск и приграничные села, разрушено гражданское предприятие – Харьковская ОВА

В результате обстрелов села Кучеровка в Купянском районе было разрушено гражданское предприятие.

"В течение дня враг по меньшей мере трижды обстрелял из артиллерии город Волчанск. В результате обстрела Купянска поврежден дом. К счастью, обошлось без пострадавших", – написал Синегубов.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.