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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В трех общинах Купянского района планируют принудительно эвакуировать семьи с детьми – РВА

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По данным РВА, в трех общинах Купянского района, откуда планируется принудительная эвакуация, в общей сложности проживает более 100 детей, отметил Канашевич
По данным РВА, в трех общинах Купянского района, откуда планируется принудительная эвакуация, в общей сложности проживает более 100 детей, отметил Канашевич
Скриншот: Kharkiv Media Hub / Facebook

В ближайшие дни будет принято решение о принудительной эвакуации семей с детьми из трех общин Купянского района Харьковской области.

Об этом 12 апреля на брифинге, который транслировался в Facebook Kharkiv Media Hub, проинформировал глава Купянской районной военной администрации (РВА) Андрей Канашевич.

"Касаться это будет прежде всего трех общин – Ольховатской, Двуречанской и Петропавловской, поскольку эти общины находятся в непосредственной близости или к границе, откуда проводятся обстрелы населенных пунктов, или к линии столкновения, где обстрелы носят абсолютно хаотичный характер и несут угрозу", – сказал руководитель РВА.

Аналогичное решение может быть принято и по Кондрашевской общине, не исключил Канашевич.

По данным РВА, в трех общинах, откуда планируется принудительная эвакуация, в общей сложности проживает более 100 детей: девять – в Ольховатской, 82 – в Двуречанской, 16 – в Петропавловской.

https://www.facebook.com/kharkivmediahub/videos/183788200720152/

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.

7 марта стало известно, что Кабмин Украины согласовал механизм принудительной эвакуации детей из мест, где ведутся активные боевые действия.

Теги: Россия, Украина, оккупация, граница, столкновения, Харьковская область, угрозы, эвакуация, дети, Купянск, обстрелы, война России против Украины, население, брифинг, российские оккупанты
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