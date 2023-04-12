В трех общинах Купянского района планируют принудительно эвакуировать семьи с детьми – РВА

Об этом 12 апреля на брифинге, который транслировался в Facebook Kharkiv Media Hub, проинформировал глава Купянской районной военной администрации (РВА) Андрей Канашевич.
"Касаться это будет прежде всего трех общин – Ольховатской, Двуречанской и Петропавловской, поскольку эти общины находятся в непосредственной близости или к границе, откуда проводятся обстрелы населенных пунктов, или к линии столкновения, где обстрелы носят абсолютно хаотичный характер и несут угрозу", – сказал руководитель РВА.
Аналогичное решение может быть принято и по Кондрашевской общине, не исключил Канашевич.
По данным РВА, в трех общинах, откуда планируется принудительная эвакуация, в общей сложности проживает более 100 детей: девять – в Ольховатской, 82 – в Двуречанской, 16 – в Петропавловской.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.
Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.
7 марта стало известно, что Кабмин Украины согласовал механизм принудительной эвакуации детей из мест, где ведутся активные боевые действия.