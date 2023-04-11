За восемь месяцев из Донецкой области эвакуировались более 60 тыс. граждан, из них более 7 тыс. – дети – Минреинтеграции

Для централизованного перемещения граждан в безопасные регионы Украины "заблаговременно проводится подготовка", отметили в Минреинтеграции Фото: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України / Facebook (иллюстративное)

Об этом 11 апреля сообщается в Facebook Минреинтеграции.

В частности, с августа 2022 года идет обязательная эвакуация из Донецкой области, указали в ведомстве.

"Таким образом, за восемь месяцев в безопасные регионы переместились более 60 тыс. граждан. Среди них – более 7 тыс. детей и более 2,5 тыс. маломобильных", – сказано в сообщении.

Отмечается, что также продолжается эвакуация жителей с деоккупированных территорий, которая началась осенью прошлого года.

"Из Харьковской области за семь месяцев выехали почти 25 тыс. человек. С недавно освобожденных территорий Херсонской области за пять месяцев эвакуировалось более 21 тыс. граждан", – говорится в сообщении.

В Минреинтеграции указали, что для централизованного перемещения граждан в безопасные регионы Украины "заблаговременно проводится подготовка и планируется проведение всех мероприятий".