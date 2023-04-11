За восемь месяцев из Донецкой области эвакуировались более 60 тыс. граждан, из них более 7 тыс. – дети – Минреинтеграции

Об этом 11 апреля сообщается в Facebook Минреинтеграции.
В частности, с августа 2022 года идет обязательная эвакуация из Донецкой области, указали в ведомстве.
"Таким образом, за восемь месяцев в безопасные регионы переместились более 60 тыс. граждан. Среди них – более 7 тыс. детей и более 2,5 тыс. маломобильных", – сказано в сообщении.
Отмечается, что также продолжается эвакуация жителей с деоккупированных территорий, которая началась осенью прошлого года.
"Из Харьковской области за семь месяцев выехали почти 25 тыс. человек. С недавно освобожденных территорий Херсонской области за пять месяцев эвакуировалось более 21 тыс. граждан", – говорится в сообщении.
В Минреинтеграции указали, что для централизованного перемещения граждан в безопасные регионы Украины "заблаговременно проводится подготовка и планируется проведение всех мероприятий".
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.
Кабмин планирует эвакуацию из Донецкой области более 200 тыс. человек. В Минреинтеграции напомнили, что, помимо непосредственной опасности от обстрелов, людям угрожает холод – из-за разрушений инфраструктуры тепла в Донецкой области зимой не будет. 29 июля 2022 года Кабмин создал координационный штаб для организации эвакуации жителей Донецкой области, его возглавила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Обязательная эвакуация в Харьковской области может коснуться 350 тыс. человек, рассказал в конце августа руководитель ОВА Олег Синегубов.
12 сентября Верещук сообщила, что за последний месяц из прифронтовых и оккупированных районов Донецкой, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей эвакуировались более 73 тыс. украинцев. Она рассказала, что на временно оккупированных РФ территориях Украины остается до 1,2 млн украинцев.
7 марта 2023 года стало известно, что Кабмин Украины согласовал механизм принудительной эвакуации детей из мест, где ведутся активные боевые действия. 4 апреля в Минреинтеграции проинформировали, что в 21 населенном пункте Донецкой области объявлена принудительная эвакуация детей.