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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из Авдеевки эвакуировали еще двоих детей – ГСЧС

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В ГСЧС сообщили, что из-за обстрелов количество желающих эвакуироваться увеличилось
В ГСЧС сообщили, что из-за обстрелов количество желающих эвакуироваться увеличилось
Фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області / Facebook

Из Авдеевки Донецкой области 8 апреля эвакуировали еще двоих детей. Об этом сообщил пресс-центр Главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области в Facebook 9 апреля.

В ГСЧС отметили, что оккупанты непрерывно обстреливают Авдеевку и близлежащие населенные пункты.

"Из-за обстрелов количество желающих эвакуироваться увеличилось. Вчера спасатели Авдеевского гарнизона эвакуировали родителей с двумя детьми (двух и 12 лет). Из Очеретино семью доставили в пункт регистрации на эвакуацию в Покровск, и далее – на эвакуационный поезд", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/DSNSDon/videos/559736946009961/

8 апреля глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщал, что в Авдеевке оставалось четверо детей, местонахождение двоих было установлено.

Контекст:

7 марта стало известно, что Кабинет Министров Украины согласовал механизм принудительной эвакуации детей из мест, где ведутся активные боевые действия. Предполагается, что принудительная эвакуация детей "будет осуществляться в сопровождении одного из родителей, заменяющего их лица или другого законного представителя" после решения областной военной администрации, согласованного с военным командованием и координационным штабом.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины подчеркивало, что под критерии применения принудительной эвакуации детей из зон боевых действий подпадал тогда только Бахмут, бои за контроль над которым идут с лета 2022 года.

31 марта в результате российского обстрела в Авдеевке погиб пятимесячный ребенок. Его мать накануне уговаривали эвакуироваться с семьей, но она отказалась, сообщали в Донецкой ОВА.

По информации Барабаша, инфраструктура в Авдеевке разбита полностью, жилищный фонд более чем на 80% разрушен. Он уточнил, что в городе, несмотря на полное разрушение его инфраструктуры, живут и не хотят уезжать около 2 тыс. жителей.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: ГСЧС, Донецкая область, эвакуация, Авдеевка, дети, война России против Украины
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