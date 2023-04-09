Из Авдеевки эвакуировали еще двоих детей – ГСЧС

В ГСЧС сообщили, что из-за обстрелов количество желающих эвакуироваться увеличилось Фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області / Facebook

В ГСЧС отметили, что оккупанты непрерывно обстреливают Авдеевку и близлежащие населенные пункты.

"Из-за обстрелов количество желающих эвакуироваться увеличилось. Вчера спасатели Авдеевского гарнизона эвакуировали родителей с двумя детьми (двух и 12 лет). Из Очеретино семью доставили в пункт регистрации на эвакуацию в Покровск, и далее – на эвакуационный поезд", – говорится в сообщении.

8 апреля глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщал, что в Авдеевке оставалось четверо детей, местонахождение двоих было установлено.