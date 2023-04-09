В Белгородской области РФ появились памятки на случай эвакуации местных жителей – СМИ

"Оповестить родственников, взять тревожный чемоданчик, убыть в безопасный район".

В памятках говорится о пошаговом порядке действий во время эвакуации на сборный пункт. Там же указано, что жители, решившие прятаться в другом месте, должны сообщить об этом главе своего поселения.

Авторы памятки рассказали, что должно лежать в "тревожном чемоданчике": документы в водонепроницаемом пакете, телефон, фонарик и батарейки, запас еды и воды и так далее.

Также есть рекомендации взять с собой противогаз или респиратор, пришить к одежде детей ярлыки с личными данными.