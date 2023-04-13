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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты трижды за день из тяжелой артиллерии обстреляли Никопольский район, повреждены дома, газопроводы и ЛЭП – Днепропетровская ОВА

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В результате российских обстрелов Никопольского района люди не пострадали, отметил Лысак
В результате российских обстрелов Никопольского района люди не пострадали, отметил Лысак
Фото: Сергій Лисак / Facebook

Российские оккупационные войска 13 апреля из тяжелой артиллерии обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом в Facebook проинформировал глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

"Российская армия продолжает бить по Никопольскому району. За день – три обстрела. Из тяжелой артиллерии враг попал по Никополю, Покровской и Червоногригоровской общинам", – написал руководитель ОВА.

По словам Лысака, в результате российских обстрелов есть разрушения.

"Серьезные повреждения получило сельскохозяйственное предприятие. Повреждены и пятиэтажное здание, 11 частных домов и девять хозяйственных сооружений, два газопровода и три линии электропередач. Люди не пострадали", – рассказал глава Днепропетровской ОВА.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02jiTKwkKJ29v9VFEfLyh9uGGWWBcAcTyAv5g51wgKjwqrwWEi5UHdU6QD36cu1z5hl&id=100089981179124

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под регулярными обстрелами РФ.

Теги: Россия, Украина, Днепропетровская область, газопровод, артиллерия, Никополь, обстрелы, Днепропетровская ОГА, война России против Украины, разрушения, российские оккупанты, Сергей Лысак
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