Оккупанты трижды за день из тяжелой артиллерии обстреляли Никопольский район, повреждены дома, газопроводы и ЛЭП – Днепропетровская ОВА

В результате российских обстрелов Никопольского района люди не пострадали, отметил Лысак Фото: Сергій Лисак / Facebook

Об этом в Facebook проинформировал глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

"Российская армия продолжает бить по Никопольскому району. За день – три обстрела. Из тяжелой артиллерии враг попал по Никополю, Покровской и Червоногригоровской общинам", – написал руководитель ОВА.

По словам Лысака, в результате российских обстрелов есть разрушения.

"Серьезные повреждения получило сельскохозяйственное предприятие. Повреждены и пятиэтажное здание, 11 частных домов и девять хозяйственных сооружений, два газопровода и три линии электропередач. Люди не пострадали", – рассказал глава Днепропетровской ОВА.