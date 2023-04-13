Оккупанты трижды за день из тяжелой артиллерии обстреляли Никопольский район, повреждены дома, газопроводы и ЛЭП – Днепропетровская ОВА

Об этом в Facebook проинформировал глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.
"Российская армия продолжает бить по Никопольскому району. За день – три обстрела. Из тяжелой артиллерии враг попал по Никополю, Покровской и Червоногригоровской общинам", – написал руководитель ОВА.
По словам Лысака, в результате российских обстрелов есть разрушения.
"Серьезные повреждения получило сельскохозяйственное предприятие. Повреждены и пятиэтажное здание, 11 частных домов и девять хозяйственных сооружений, два газопровода и три линии электропередач. Люди не пострадали", – рассказал глава Днепропетровской ОВА.
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под регулярными обстрелами РФ.