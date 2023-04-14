В утечке Пентагона утверждается, что ФСБ оценивает потери армии РФ в Украине в 110 тыс. человек – СМИ

Как отмечает издание, в документе говорится, что ФСБ обвинила министерство обороны РФ в сокрытии сведений о российских потерях в Украине.
Согласно утечке, сотрудники ФСБ утверждают, что в число жертв, которое наводит министерство, не входят убитые и раненые среди военнослужащих национальной гвардии РФ, ЧВК "Вагнер" и чеченских бойцов.
"ФСБ подсчитала, что фактическое число россиян, раненных и убитых в бою, приближается к 110 тыс. человек", – говорится в документе.
По данным Генштаба ВСУ на утро 13 апреля, силы обороны Украины с начала полномасштабного нападения ликвидировали около 180 590 российских оккупантов.
Россия в конце сентября 2022 года официально признала гибель только 5937 российских военных. Число раненых министр обороны РФ Сергей Шойгу не озвучил, но заявил, что 90% из них "вернулись в строй и продолжают службу".