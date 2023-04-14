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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В утечке Пентагона утверждается, что ФСБ оценивает потери армии РФ в Украине в 110 тыс. человек – СМИ

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По данным на 13 апреля, ВСУ ликвидировали около 180 590 российских оккупантов
По данным на 13 апреля, ВСУ ликвидировали около 180 590 российских оккупантов
Фото: EPA

По данным утечки из Пентагона, между Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ) и российским минобороны был конфликт из-за преуменьшения министерством числа потерь России на войне в Украине. Об этом 13 апреля написало издание The New York Times.

Как отмечает издание, в документе говорится, что ФСБ обвинила министерство обороны РФ в сокрытии сведений о российских потерях в Украине. 

Согласно утечке, сотрудники ФСБ утверждают, что в число жертв, которое наводит министерство, не входят убитые и раненые среди военнослужащих национальной гвардии РФ, ЧВК "Вагнер" и чеченских бойцов.

"ФСБ подсчитала, что фактическое число россиян, раненных и убитых в бою, приближается к 110 тыс. человек", – говорится в документе.

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ на утро 13 апреля, силы обороны Украины с начала полномасштабного нападения ликвидировали около 180 590 российских оккупантов.

Россия в конце сентября 2022 года официально признала гибель только 5937 российских военных. Число раненых министр обороны РФ Сергей Шойгу не озвучил, но заявил, что 90% из них "вернулись в строй и продолжают службу".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Пентагон, военные, ФСБ, министерство обороны РФ, Сергей Шойгу, война России против Украины, ЧВК Вагнер, военнослужащий, потери, россияне, убитые
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