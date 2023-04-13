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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Опубликовано видео, как год назад украинские ракеты "Нептун" уничтожили российский крейсер "Москва

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ВСУ успешно атаковали "Москву" 13 апреля 2022 года
ВСУ успешно атаковали "Москву" 13 апреля 2022 года
Фото: iiss.org

Журналист Юрий Бутусов 13 апреля опубликовал в Facebook видео запуска двух ракет комплекса РК-360 "Нептун" Вооруженных сил Украины, которые потопили флагман российского Черноморского флота крейсер "Москва".

Он назвал успешное попадание по "Москве" величайшей морской победой после Второй мировой войны.

"Ровно год назад, 13 апреля 2022 года, в 14.10 расчет противокорабельного ракетного комплекса РК-360 "Нептун" ВСУ осуществил залп двух ракет по флагманскому кораблю Черноморского флота РФ ракетному крейсеру "Москва". В 14.17 две ракеты поразили крейсер. "Москва" загорелась", – написал Бутусов.

По его данным, вечером экипаж крейсера покинул корабль и "прекратил борьбу за живучесть", во время буксировки крейсера утром 14 апреля крейсер "Москва" весом почти в 12 тыс. тонн затонул вместе с комплексом ракетного вооружения.

"Блестящий успех украинских воинов и инженерный подвиг конструкторского бюро "Луч" и его руководителя Олега Коростелева", – говорится в сообщении журналиста.

Министр обороны Украины Алексей Резников в годовщину атаки по флагману оккупантов заявил, что она положила конец доминированию страны-агрессора в Черном море. По его словам, потопление "Москвы" изменило ход истории, поскольку после этого "началась цепная реакция".

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid02X1qEvkdSAdP3qk55RChw88S7KBT1wT2bCp7e4oBnbcceAbJ6MaRcBtkP9kNpxTyMl

Контекст:

Вооруженные силы Украины подбили крейсер "Москва", который находился в Черном море, 13 апреля 2022 года. В Одесской областной военной администрации сообщили, что по кораблю нанесли удар ракетами "Нептун".

Позже Россия подтвердила, что "Москва" получила серьезные повреждения, но утверждала, что там "сдетонировал боезапас вследствие пожара". Оперативное командование "Юг" информировало, что поврежденный крейсер пытались спасти другие корабли флота РФ, однако шторм и взрыв боезапаса опрокинули корабль, он начал тонуть. Минобороны РФ сперва заявило, что корабль остается на плаву, но вечером 14 апреля признало, что крейсер "Москва" затонул "в условиях шторма". В РФ не признали, что Украина нанесла по крейсеру ракетный удар.

Сколько человек было на борту крейсера, точно неизвестно. По данным министерства обороны РФ, он мог вмещать до 680 членов экипажа. Украинские власти и СМИ сообщили, что на борту было более 500 человек. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что с крейсера "Москва" спасли 58 человек из 510, которые там находились.

В министерстве обороны РФ сначала не признавали потерь и заявляли, что всех членов экипажа удалось эвакуировать. Журналисты опубликовали ряд материалов, которые свидетельствуют, что это не так. СМИ удалось выяснить имена как минимум двух погибших членов экипажа и не менее семи пропавших без вести. После этого в минобороны РФ заявили об одном погибшем и 27 пропавших без вести на крейсере.

Теги: Черноморский флот РФ, Юрий Бутусов, крейсер, видео, ВСУ, война России против Украины, ракеты, Нептун
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