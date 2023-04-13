Опубликовано видео, как год назад украинские ракеты "Нептун" уничтожили российский крейсер "Москва

Он назвал успешное попадание по "Москве" величайшей морской победой после Второй мировой войны.

"Ровно год назад, 13 апреля 2022 года, в 14.10 расчет противокорабельного ракетного комплекса РК-360 "Нептун" ВСУ осуществил залп двух ракет по флагманскому кораблю Черноморского флота РФ ракетному крейсеру "Москва". В 14.17 две ракеты поразили крейсер. "Москва" загорелась", – написал Бутусов.

По его данным, вечером экипаж крейсера покинул корабль и "прекратил борьбу за живучесть", во время буксировки крейсера утром 14 апреля крейсер "Москва" весом почти в 12 тыс. тонн затонул вместе с комплексом ракетного вооружения.

"Блестящий успех украинских воинов и инженерный подвиг конструкторского бюро "Луч" и его руководителя Олега Коростелева", – говорится в сообщении журналиста.

Министр обороны Украины Алексей Резников в годовщину атаки по флагману оккупантов заявил, что она положила конец доминированию страны-агрессора в Черном море. По его словам, потопление "Москвы" изменило ход истории, поскольку после этого "началась цепная реакция".