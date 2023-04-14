"Уже не в первый раз россияне забирают себе наши тексты о них и выдают за собственные". Маляр предупредила о новой волне российских фейков о Бахмуте

"Это уже не в первый раз, когда россияне забирают себе наши тексты о них и выдают за собственные. Цель таких российских вбросов – подорвать доверие к решениям нашего военного командования и спровоцировать недовольство украинского общества", – заявила она.
Замглавы МО Украины подчеркнула, что в реальности ситуация противоположна той, которую описывают захватчики.
"На самом же деле цифры и факты говорят сами за себя. Потери россиян в Бахмуте в разы выше. Бывают дни, когда разница достигает 10 раз. Не жалеют людей те, кто дает команду наступать на нашу землю и сконцентрировал в Бахмуте самые большие усилия, чтобы любой ценой взять город под контроль", – пояснила Маляр.
Она уточнила, что на войне, к сожалению, оборона без потерь тоже невозможна.
"Сохранение жизни наших бойцов – приоритет военного командования, чем военные не раз объясняли принятые решения во время публичных коммуникаций", – подытожила заместитель министра
2 марта Маляр рассказывала, что российская пропаганда разгоняет тезис о якобы отсутствии стратегической необходимости для ВСУ в обороне Бахмута. Она предупреждала, что это информационная спецоперация оккупантов.
10 марта замглавы Минобороны Украины рассказала о новой информационной атаке россиян, связанной с темой Бахмута, целью которой была попытка инициировать в украинском обществе дискуссию о том, "стоит ли защищать Бахмут", и дискредитация украинского военного руководства.
29 марта она развенчала очередные "психологические трюки" российской пропаганды, объяснив, что "бои за Бахмут – это не апокалипсис".
3 апреля замминистра обороны Украины развенчала "смешной фейк" оккупантов о якобы существовании "методички" для украинских СМИ с правилами освещения ситуации в Бахмуте.
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.
Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".
Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
В начале апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что обстановка вокруг Бахмута остается очень напряженной и российских оккупантов не останавливают даже "несоизмеримо высокие потери". 14 апреля она рассказала, что оккупанты обстреливают Бахмут более 500 раз и проводят до 50 штурмов за сутки на этом направлении. Она отмечала, что серьезные потери под Бахмутом несут элитные подразделения российской армии.
Череватый отмечал, что оккупанты смогли достигнуть промежуточного успеха на бахмутском направлении, исключительно за счет того, что западные аналитики назвали "мясными штурмами". Замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов 13 апреля сообщил, что только за две последние недели в районе Бахмута враг потерял убитыми и ранеными почти 4,5 тыс. вагнеровцев и военнослужащих регулярной армии РФ.
14 апреля минобороны Великобритании сообщило, что оккупанты используют под Бахмутом войска ВДВ и атаки россиян активизировались в результате улучшения взаимодействия между ЧВК "Вагнер" и десантниками.