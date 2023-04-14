"Уже не в первый раз россияне забирают себе наши тексты о них и выдают за собственные". Маляр предупредила о новой волне российских фейков о Бахмуте

"Это уже не в первый раз, когда россияне забирают себе наши тексты о них и выдают за собственные. Цель таких российских вбросов – подорвать доверие к решениям нашего военного командования и спровоцировать недовольство украинского общества", – заявила она.

Замглавы МО Украины подчеркнула, что в реальности ситуация противоположна той, которую описывают захватчики.

"На самом же деле цифры и факты говорят сами за себя. Потери россиян в Бахмуте в разы выше. Бывают дни, когда разница достигает 10 раз. Не жалеют людей те, кто дает команду наступать на нашу землю и сконцентрировал в Бахмуте самые большие усилия, чтобы любой ценой взять город под контроль", – пояснила Маляр.

Она уточнила, что на войне, к сожалению, оборона без потерь тоже невозможна.

"Сохранение жизни наших бойцов – приоритет военного командования, чем военные не раз объясняли принятые решения во время публичных коммуникаций", – подытожила заместитель министра

2 марта Маляр рассказывала, что российская пропаганда разгоняет тезис о якобы отсутствии стратегической необходимости для ВСУ в обороне Бахмута. Она предупреждала, что это информационная спецоперация оккупантов.

10 марта замглавы Минобороны Украины рассказала о новой информационной атаке россиян, связанной с темой Бахмута, целью которой была попытка инициировать в украинском обществе дискуссию о том, "стоит ли защищать Бахмут", и дискредитация украинского военного руководства.

29 марта она развенчала очередные "психологические трюки" российской пропаганды, объяснив, что "бои за Бахмут – это не апокалипсис".

3 апреля замминистра обороны Украины развенчала "смешной фейк" оккупантов о якобы существовании "методички" для украинских СМИ с правилами освещения ситуации в Бахмуте.