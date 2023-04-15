"Отдыхают орки под Угледаром". В ВСУ показали уничтоженную технику оккупантов

"Отдыхают орки под Угледаром. Силы обороны держат позиции под этим городом, а также не дают врагу приблизиться к Авдеевке. Наша артиллерия работает точно", – написал командующий ОСГВ "Таврия".

Контекст:

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. По данным британской разведки на 20 марта, российские оккупанты в последние три недели постепенно продвигались вокруг Авдеевки.

Им "критично необходимо" окружить Авдеевку, чтобы продолжить забуксовавший штурм Угледара Донецкой области, пояснил 19 марта начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления полковник Вооруженных сил Украины Алексей Дмитрашковский. По его словам, Авдеевка может стать вторым Бахмутом.

Начальник городской военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш 22 марта подчеркнул, что "россияне несут "безумные потери" на севере от города. Дмитрашковский 10 апреля уточнил, что каждый день под Марьинкой и Авдеевкой оккупанты теряют до двух рот личного состава.