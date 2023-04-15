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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Отдыхают орки под Угледаром". В ВСУ показали уничтоженную технику оккупантов

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На Донбассе ВСУ ликвидируют российскую бронетехнику
На Донбассе ВСУ ликвидируют российскую бронетехнику
Фото: EPA (архив)

Украинские защитники под Угледаром и Авдеевкой Донецкой области выполняют задачи на самом высоком уровне. Об этом 15 апреля в Telegram заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, обнародовав фото уничтоженной на этом направлении российской техники.

"Отдыхают орки под Угледаром. Силы обороны держат позиции под этим городом, а также не дают врагу приблизиться к Авдеевке. Наша артиллерия работает точно", – написал командующий ОСГВ "Таврия".

Контекст:

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. По данным британской разведки на 20 марта, российские оккупанты в последние три недели постепенно продвигались вокруг Авдеевки.

Им "критично необходимо" окружить Авдеевку, чтобы продолжить забуксовавший штурм Угледара Донецкой области, пояснил 19 марта начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления полковник Вооруженных сил Украины Алексей Дмитрашковский. По его словам, Авдеевка может стать вторым Бахмутом.

Начальник городской военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш 22 марта подчеркнул, что "россияне несут "безумные потери" на севере от города. Дмитрашковский 10 апреля уточнил, что каждый день под Марьинкой и Авдеевкой оккупанты теряют до двух рот личного состава.

Теги: Донецкая область, Вооруженные силы Украины, военная техника, Авдеевка, армия РФ, артиллерия, бронетехника, ВСУ, война России против Украины, Угледар, потери армии России, Александр Тарнавский
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