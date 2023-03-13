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В Турции за два дня число жертв мощного землетрясения увеличилось почти на 500 человек

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В Турции уже 48 448 жертв землетрясения 6 февраля
В Турции уже 48 448 жертв землетрясения 6 февраля
Фото: ЕРА

По состоянию на 13 марта число жертв произошедшего 6 февраля землетрясения в Турции достигло 48 448 человек. Об этом объявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, проинформировало государственное агентство "Анадолу".

По состоянию на 11 марта в Турции было 47 975 погибших. Таким образом, за два дня число жертв выросло на 473 человека.

Сойлу рассказал, что 6660 погибших – иностранцы, большинство из которых – сирийцы.

Судмедэскперты пытаются установить личности 1615 жертв.

По оценкам Турецкой конфедерации предпринимателей (TÜRKONFED), экономический ущерб от двух землетрясений 6 февраля с эпицентром в турецком Кахраманмараше составит $84,1 млрд.

Контекст:

6 февраля ночью на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,8. Толчки также ощущались в соседних странах – Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других. Днем 6 февраля произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6.

По данным посольства Украины в Стамбуле, из пострадавших от землетрясений турецких регионов Газиантеп и Хатай были эвакуированы 15 граждан Украины, в том числе семья, которая находилась под завалами 12 часов. В результате землетрясения в Турции погибло пять граждан Украины.

В Сирии в результате того же землетрясения погибли не менее 6 тыс. человек.

В феврале в Турции произошло еще несколько землетрясений, но их последствия были не настолько масштабными, хотя из-за них также погибли люди.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Турция, землетрясение, жертвы, иностранцы, погибшие
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