В Турции за два дня число жертв мощного землетрясения увеличилось почти на 500 человек

По состоянию на 11 марта в Турции было 47 975 погибших. Таким образом, за два дня число жертв выросло на 473 человека.

Сойлу рассказал, что 6660 погибших – иностранцы, большинство из которых – сирийцы.

Судмедэскперты пытаются установить личности 1615 жертв.

По оценкам Турецкой конфедерации предпринимателей (TÜRKONFED), экономический ущерб от двух землетрясений 6 февраля с эпицентром в турецком Кахраманмараше составит $84,1 млрд.