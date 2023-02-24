В Турции произошло новое землетрясение

Согласно сообщению, землетрясение магнитудой 5.0 произошло в районе Дефне провинции Хатай в 18.53 по местному времени.
#DEPREM: Hatay ili Defne ilçesinde saat 18.53’te 5,0 büyüklü * ünde bir artç * deprem meydana geldi.— AFAD (@AFADBaskanlik) February 23, 2023
Geli * meleri takip ediyoruz.
* https://t.co/cofXSurHiN
Как пишет Daily Sabah, землетрясение произошло на глубине 9,76 км там же, где 20 февраля произошло землетрясение магнитудой 6,4 и афтершоки магнитудой 5,8.
Губернатор провинции Рахми Доган рассказал, что после землетрясения магнитудой 5,0 в четверг вечером обрушилось несколько зданий, которые были повреждены предыдущими землетрясениями в регионе. Пострадавших нет, так как большинство людей были эвакуированы из домов, сказал он.
6 февраля ночью на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии произошло мощное землетрясение. Толчки также ощущались в соседних странах – Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других. Днем 6 февраля произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. К 23 февраля число погибших в результате этих двух землетрясений в Турции превысило 43,5 тыс. человек, пишет "Анадолу".