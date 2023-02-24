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В Турции произошло новое землетрясение

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Землетрясение произошло в провинции Хатай
Землетрясение произошло в провинции Хатай
Фото: ЕРА

Вечером 23 февраля в Турции произошло новое землетрясение. Об этом сообщила пресс-служба управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Турции.

Согласно сообщению, землетрясение магнитудой 5.0 произошло в районе Дефне провинции Хатай в 18.53 по местному времени. 

Как пишет Daily Sabah, землетрясение произошло на глубине 9,76 км там же, где 20 февраля произошло землетрясение магнитудой 6,4 и афтершоки магнитудой 5,8.

Губернатор провинции Рахми Доган рассказал, что после землетрясения магнитудой 5,0 в четверг вечером обрушилось несколько зданий, которые были повреждены предыдущими землетрясениями в регионе. Пострадавших нет, так как большинство людей были эвакуированы из домов, сказал он. 

Контекст:

6 февраля ночью на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии произошло мощное землетрясение. Толчки также ощущались в соседних странах – Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других. Днем 6 февраля произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. К 23 февраля число погибших в результате этих двух землетрясений в Турции превысило 43,5 тыс. человек, пишет "Анадолу".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: землетрясение
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