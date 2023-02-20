В Турции произошло новое землетрясение

Первый толчок был зафиксирован в 20.04. После этого произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,8 баллов.
Граждан призвали держаться подальше от зданий, а также от береговой линии в качестве меры предосторожности, так как есть вероятность повышения уровня моря на полметра.
#DEPREM: Hatay ili Defne ilçesinde saat 20.04’te 6,4 büyüklü * ünde bir deprem meydana geldi.— AFAD (@AFADBaskanlik) February 20, 2023
Geli * meleri takip ediyoruz.
* https://t.co/cofXSurHiN
Vatanda * lar * m * z * n, deniz seviyesinde 50 cm’e kadar yükselme riskine kar * tedbir amac * yla sahil * eridinden uzak durmalar * önem arz etmektedir.— AFAD (@AFADBaskanlik) February 20, 2023
Землетрясение ощущалось и в близлежащих городах, сообщает CNN TÜRK.
Репортер канала Бусе Девирен описала землетрясение: "Земля ускользнула из-под наших ног. Мы были внутри палаточного городка. Нас невероятно трясло. Это место сейчас в дыму. Вероятно, устоявшие здания тоже разрушены".
Специалист по землетрясениям Шюкрю Эрсой назвал произошедшее новым независимым землетрясением, добавляет CNN TÜRK.
6 февраля ночью на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии произошло мощное землетрясение. Толчки также ощущались в соседних странах – Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других. Днем 6 февраля произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6.
Турецкие власти заявили, что спасатели достали живыми из-под завалов более 8 тыс. человек.
По состоянию на 19 февраля жертвами подземных толчков стали в Турции 41 020 человек, сообщает турецкое агентство по чрезвычайным ситуациям. В Сирии – более 5,8 тыс. погибших. Считается, что число погибших увеличится.
Украина в качестве помощи в ликвидации последствий землетрясений отправила в Турцию 87 специалистов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и парамедиков.