В Турции произошло новое землетрясение

Первый толчок был зафиксирован в 20.04. После этого произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,8 баллов.

Граждан призвали держаться подальше от зданий, а также от береговой линии в качестве меры предосторожности, так как есть вероятность повышения уровня моря на полметра.

#DEPREM: Hatay ili Defne ilçesinde saat 20.04’te 6,4 büyüklü * ünde bir deprem meydana geldi.



Geli * meleri takip ediyoruz.



* https://t.co/cofXSurHiN — AFAD (@AFADBaskanlik) February 20, 2023

Vatanda * lar * m * z * n, deniz seviyesinde 50 cm’e kadar yükselme riskine kar * tedbir amac * yla sahil * eridinden uzak durmalar * önem arz etmektedir. — AFAD (@AFADBaskanlik) February 20, 2023

Землетрясение ощущалось и в близлежащих городах, сообщает CNN TÜRK.

Репортер канала Бусе Девирен описала землетрясение: "Земля ускользнула из-под наших ног. Мы были внутри палаточного городка. Нас невероятно трясло. Это место сейчас в дыму. Вероятно, устоявшие здания тоже разрушены".

Специалист по землетрясениям Шюкрю Эрсой назвал произошедшее новым независимым землетрясением, добавляет CNN TÜRK.