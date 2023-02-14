После землетрясения в Турции спасатели достали живыми из-под завалов более 8 тыс. человек – Эрдоган

По его словам, катастрофа затронула территорию площадью 500 км в 10 провинциях, где проживают более миллиона человек.

"Мы стоим перед лицом одного из величайших стихийных бедствий не только в нашей стране, но и в истории человечества. По мере того как мы убираем обломки тысяч зданий, разрушенных этим землетрясением, к сожалению, число наших потерь увеличивается. Из больниц выписалась значительная часть из более чем 81 тыс. наших граждан, получивших травмы. Продолжаем лечить остальных. Наши поисково-спасательные службы извлекли из-под завалов более 8 тыс. человек", – сказал Эрдоган.

Он отметил, что Турция получила предложения о помощи от более чем 100 стран.