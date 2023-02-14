После землетрясения в Турции спасатели достали живыми из-под завалов более 8 тыс. человек – Эрдоган

По его словам, катастрофа затронула территорию площадью 500 км в 10 провинциях, где проживают более миллиона человек.
"Мы стоим перед лицом одного из величайших стихийных бедствий не только в нашей стране, но и в истории человечества. По мере того как мы убираем обломки тысяч зданий, разрушенных этим землетрясением, к сожалению, число наших потерь увеличивается. Из больниц выписалась значительная часть из более чем 81 тыс. наших граждан, получивших травмы. Продолжаем лечить остальных. Наши поисково-спасательные службы извлекли из-под завалов более 8 тыс. человек", – сказал Эрдоган.
Он отметил, что Турция получила предложения о помощи от более чем 100 стран.
6 февраля ночью на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии произошло мощное землетрясение. Толчки также ощущались в соседних странах – Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других. Днем 6 февраля произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6.
На 13 февраля подтверждена гибель в результате землетрясения 31 643 жителей Турции и 4500 жителей Сирии.
По данным посольства Украины в Стамбуле, из пострадавших от землетрясений турецких регионов Газиантеп и Хатай были эвакуированы 15 граждан Украины, в том числе семья, которая находилась под завалами 12 часов.
Украина в качестве помощи в ликвидации последствий землетрясений отправила в Турцию 87 специалистов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и парамедиков. По состоянию на 10 февраля украинские спасатели обследовали 110 зданий и разобрали 52 завала.