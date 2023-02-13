Из Турции эвакуировали 15 украинцев – посольство

Также была оказана гуманитарная помощь и моральная поддержка украинцам, отмечается в сообщении.

Совместно с украинскими спасателями и представителями посольства была проведена рабочая встреча с представителями Директората чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).

Визит представителей посольства Украины в пострадавшие регионы состоялся 9–11 февраля.

Контекст:

6 февраля ночью на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии произошло мощное землетрясение.

Его эпицентр находился в турецкой провинции Кахраманмараш, магнитуда составила 7,7. Толчки также ощущались в соседних странах – Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других. Днем 6 февраля произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6.

По данным AFAD, зафиксировано 2724 афтершока.

На 13 февраля подтверждена гибель в результате землетрясения 31 643 жителей Турции и 4500 жителей Сирии.