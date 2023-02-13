Землетрясение в Турции. Прокуратура задержала 40 человек в рамках расследования масштабных разрушений

"Прокуратура турецкой Малатьи сообщила о задержании 40 человек в рамках следствия по делу о масштабных разрушениях в зоне землетрясений с эпицентром в Кахраманмараше. Ранее сообщалось о 31 задержанном по делу о разрушении жилых домов, повлекшем за собой гибель большого числа людей", – говорится в сообщении.
Агентство, в частности, уведомило об аресте подрядчика, отвечавшего за шесть зданий в провинции Адияман, разрушенных землетрясением. По предварительным данным, в результате их обрушения погибло 123 человека. В прокуратуре утверждают, что расследование продолжается "быстрыми темпами".
Также есть арестованные по делу об обрушении 25 зданий в провинции Газиантеп, отмечает "Анадолу".
6 февраля ночью на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии произошло мощное землетрясение.
Его эпицентр находился в турецкой провинции Кахраманмараш, магнитуда составила 7,7. Толчки также ощущались в соседних странах – Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других. Днем 6 февраля произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6.
По данным AFAD, зафиксировано 2724 афтершока.
На 13 февраля подтверждена гибель в результате землетрясения 31 643 жителей Турции и 4500 жителей Сирии.