ГОРДОН
 
 
МИР

Землетрясение в Турции. Прокуратура задержала 40 человек в рамках расследования масштабных разрушений

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Жертвами землетрясения стали в Турции не менее 31,6 тыс. человек
Жертвами землетрясения стали в Турции не менее 31,6 тыс. человек
Фото: ЕРА

В Турции после разрушительного землетрясения, повлекшего гибель десятков тысяч людей, прокуратура начала задержания в рамках расследований нарушений со стороны подрядчиков зданий, которые обрушились во время подземных толчков. Об этом 13 февраля проинформировало государственное агентство "Анадолу".

"Прокуратура турецкой Малатьи сообщила о задержании 40 человек в рамках следствия по делу о масштабных разрушениях в зоне землетрясений с эпицентром в Кахраманмараше. Ранее сообщалось о 31 задержанном по делу о разрушении жилых домов, повлекшем за собой гибель большого числа людей", – говорится в сообщении.

Агентство, в частности, уведомило об аресте подрядчика, отвечавшего за шесть зданий в провинции Адияман, разрушенных землетрясением. По предварительным данным, в результате их обрушения погибло 123 человека. В прокуратуре утверждают, что расследование продолжается "быстрыми темпами".

Также есть арестованные по делу об обрушении 25 зданий в провинции Газиантеп, отмечает "Анадолу".

Контекст:

6 февраля ночью на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии произошло мощное землетрясение.

Его эпицентр находился в турецкой провинции Кахраманмараш, магнитуда составила 7,7. Толчки также ощущались в соседних странах – Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других. Днем 6 февраля произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6.

По данным AFAD, зафиксировано 2724 афтершока.

На 13 февраля подтверждена гибель в результате землетрясения 31 643 жителей Турции и 4500 жителей Сирии.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Турция, землетрясение, прокуратура, арест, строительство, расследование, задержание, разрушения, нарушение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Dzidzio, Пономарев и Горбунов проведут в Киеве благотворительный вечер в поддержку ВСУ и переселенцев
Dzidzio, Пономарев и Горбунов проведут в Киеве благотворительный вечер в поддержку ВСУ и переселенцев
Галина ГРИШИНА
  Италию на "Евровидении 2023" представит 34-летний Менгони. 10 лет назад он занял на конкурсе седьмое место
  Италию на "Евровидении 2023" представит 34-летний Менгони. 10 лет назад он занял на конкурсе седьмое место
Галина ГРИШИНА
  Жареный хот-дог с сосисками и моцареллой. Корейский рецепт
  Жареный хот-дог с сосисками и моцареллой. Корейский рецепт
Галина ГРИШИНА
Автор хита "Ванька-Встанька" Кондратенко: Кого назвать идеальной парой? После того, как расстались Добрынин и Квиткова, ничего не могу сказать
Автор хита "Ванька-Встанька" Кондратенко: Кого назвать идеальной парой? После того, как расстались Добрынин и Квиткова, ничего не могу сказать G
Галина ГРИШИНА
Тринчер надела декольте до талии. Видео
Тринчер надела декольте до талии. Видео
35-летняя plus size модель Грэм надела экстремально короткое платье
35-летняя plus size модель Грэм надела экстремально короткое платье
Никитюк показала фигуру в купальнике
Никитюк показала фигуру в купальнике
Галина ГРИШИНА
Группа "Антитіла" исполнила на сцене фестиваля в Сан-Ремо песню "Фортеця Бахмут". Видео
Группа "Антитіла" исполнила на сцене фестиваля в Сан-Ремо песню "Фортеця Бахмут". Видео
Галина ГРИШИНА
Выше на две головы. Проживающая в Германии Наталья Егорова показала селфи в обнимку с младшим сыном от мэра Киева Кличко
Выше на две головы. Проживающая в Германии Наталья Егорова показала селфи в обнимку с младшим сыном от мэра Киева Кличко
Галина ГРИШИНА
  Группа "Циферблат" презентовала видео на песню "Диско-Фанко". Видео
  Группа "Циферблат" презентовала видео на песню "Диско-Фанко". Видео
Галина ГРИШИНА
Сурдопереводчица, которая сопровождала выступление Рианны на Супербоуле 2023, стала звездой сети благодаря своим танцам. Видео
Сурдопереводчица, которая сопровождала выступление Рианны на Супербоуле 2023, стала звездой сети благодаря своим танцам. Видео
Галина ГРИШИНА
"Разрывается сердце, когда такое происходит. Особенно когда уже есть дети". Решетник прокомментировал развод Квитковой и Добрынина
"Разрывается сердце, когда такое происходит. Особенно когда уже есть дети". Решетник прокомментировал развод Квитковой и Добрынина
Галина ГРИШИНА
"Сейчас у кого есть возможность, тот и зарабатывает". Ребрик прокомментировала возможные конфликты с мужем из-за денег
"Сейчас у кого есть возможность, тот и зарабатывает". Ребрик прокомментировала возможные конфликты с мужем из-за денег
Галина ГРИШИНА
Экс-жена мэра Киева Кличко сняла себя танцующей во время глажки. Видео
Экс-жена мэра Киева Кличко сняла себя танцующей во время глажки. Видео
53-летняя Лопес снялась в стрингах с нижнего ракурса
53-летняя Лопес снялась в стрингах с нижнего ракурса
  "Видение бабочки". Вышел трейлер украинского фильма об участнице войны против российского агрессора. Видео
  "Видение бабочки". Вышел трейлер украинского фильма об участнице войны против российского агрессора. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
53-летняя Лопес снялась в стрингах с нижнего ракурса (60231)
2
57-летняя Херли продемонстрировала фигуру в белом бикини и гламурном халате из своей новой пляжной коллекции (50315)
3
Королева Нидерландов появилась на мероприятии в платье-вышиванке от украинского производителя за 19 тыс. грн. Фото (41115)
4
Лопес снялась в рекламе белья стоимостью €48,8. Видео (41101)
5
Ахеджакова рассказала, кто причастен к отмене единственного спектакля с ее участием в Москве (37048)
6
Хорватию на "Евровидении 2023" представит группа Let 3. Они поют о "маленьком придурке-психопате" и выходят на сцену с муляжами ракет. Видео (32957)
7
Твит о проживающем в Европе 21-летнем сыне российского пропагандиста Соловьева стал вирусным в сети (32796)
8
"Разрывается сердце, когда такое происходит. Особенно когда уже есть дети". Решетник прокомментировал развод Квитковой и Добрынина (24576)
 
 
 
 