Землетрясение в Турции. Прокуратура задержала 40 человек в рамках расследования масштабных разрушений

Жертвами землетрясения стали в Турции не менее 31,6 тыс. человек Фото: ЕРА

"Прокуратура турецкой Малатьи сообщила о задержании 40 человек в рамках следствия по делу о масштабных разрушениях в зоне землетрясений с эпицентром в Кахраманмараше. Ранее сообщалось о 31 задержанном по делу о разрушении жилых домов, повлекшем за собой гибель большого числа людей", – говорится в сообщении.

Агентство, в частности, уведомило об аресте подрядчика, отвечавшего за шесть зданий в провинции Адияман, разрушенных землетрясением. По предварительным данным, в результате их обрушения погибло 123 человека. В прокуратуре утверждают, что расследование продолжается "быстрыми темпами".

Также есть арестованные по делу об обрушении 25 зданий в провинции Газиантеп, отмечает "Анадолу".