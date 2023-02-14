ГСЧС показало работу украинских спасателей в Турции. Видео

"Город Антакья. Турция. Спасатели не оставляют надежды найти живых. Проверяют каждое поврежденное или разрушенное здание в секторах своей ответственности", – говорится в сообщении.
Спасатели применяют чувственные приборы "Геофон" и телескопические камеры, чтобы услышать и увидеть там, где человек этого не может сделать, отмечают в ГСЧС. Кроме современных приборов специалистам помогают специально обученные служебные собаки.
ГСЧС опубликовала видео, на котором виден процесс работы спасателей на завалах после землетрясения.
6 февраля ночью на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии произошло мощное землетрясение.
Его эпицентр находился в турецкой провинции Кахраманмараш, магнитуда составила 7,7. Толчки также ощущались в соседних странах – Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других. Днем 6 февраля произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6.
По данным Агентства по чрезвычайным ситуациям Турции, зафиксировано 2724 афтершока.
На 13 февраля подтверждена гибель в результате землетрясения 31 643 жителей Турции и 4500 жителей Сирии.