ГСЧС показало работу украинских спасателей в Турции. Видео

Украинские спасатели помогают разбирать завалы после разрушительного землетрясения в Турции Фото: ДСНС України / Facebook

"Город Антакья. Турция. Спасатели не оставляют надежды найти живых. Проверяют каждое поврежденное или разрушенное здание в секторах своей ответственности", – говорится в сообщении.

Спасатели применяют чувственные приборы "Геофон" и телескопические камеры, чтобы услышать и увидеть там, где человек этого не может сделать, отмечают в ГСЧС. Кроме современных приборов специалистам помогают специально обученные служебные собаки.

ГСЧС опубликовала видео, на котором виден процесс работы спасателей на завалах после землетрясения.

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Видео: ДСНС України / YouTube