В Турции погибли пять украинцев, семь пропали без вести – МИД Украины

В МИД рассказали о ситуации с украинцами в Турции Фото: EPA

По его данным, двое украинцев могут быть под завалами, к их поискам привлечены подразделения украинской Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Посольство предпринимает меры по подготовке репатриации тел погибших.

Всего удалось разыскать 136 граждан и эвакуировать 37. Из-под завалов спасены 10 украинцев. Один человек госпитализирован, его состояние стабильное.

"Наши дипломаты продолжают помогать украинцам на юге Турции. В зону стихийного бедствия отправляется вторая группа консулов, чтобы на месте координировать поиски пропавших граждан, оказывать содействие пострадавшим и обеспечить эвакуацию украинцев в другие турецкие регионы и Украину", – сообщил Николенко.



Он добавил, что в ближайшее время дипломаты планируют эвакуировать из пострадавшего южного региона 22 украинских граждан.