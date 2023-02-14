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В Турции погибли пять украинцев, семь пропали без вести – МИД Украины

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В МИД рассказали о ситуации с украинцами в Турции
В МИД рассказали о ситуации с украинцами в Турции
Фото: EPA

В результате землетрясения в Турции погибли пять граждан Украины. Еще семь считаются пропавшими, их поиски продолжаются. об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Facebook 14 февраля.

По его данным, двое украинцев могут быть под завалами, к их поискам привлечены подразделения украинской Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. 

Посольство предпринимает меры по подготовке репатриации тел погибших.

Всего удалось разыскать 136 граждан и эвакуировать 37. Из-под завалов спасены 10 украинцев. Один человек госпитализирован, его состояние стабильное.

"Наши дипломаты продолжают помогать украинцам на юге Турции. В зону стихийного бедствия отправляется вторая группа консулов, чтобы на месте координировать поиски пропавших граждан, оказывать содействие пострадавшим и обеспечить эвакуацию украинцев в другие турецкие регионы и Украину", – сообщил Николенко.

Он добавил, что в ближайшее время дипломаты планируют эвакуировать из пострадавшего южного региона 22 украинских граждан.

https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/pfbid02Lt2mboAyg2Hxnu7YHcwSb4Bpq2iEDKrDbe2VL9cmuLM9LgW8qcuZKTy8PzXjYTu1l

Контекст:

6 февраля ночью на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии произошло мощное землетрясение. Толчки также ощущались в соседних странах – Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других. Днем 6 февраля произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6.

На 14 февраля подтверждена гибель в результате землетрясения 31 974 жителей Турции – об этом сообщает турецкое Агентство по чрезвычайным ситуациям – и 4500 жителей Сирии.

По данным посольства Украины в Стамбуле, из пострадавших от землетрясений турецких регионов Газиантеп и Хатай были эвакуированы 15 граждан Украины, в том числе семья, которая находилась под завалами 12 часов.

Украина в качестве помощи в ликвидации последствий землетрясений отправила в Турцию 87 специалистов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и парамедиков.

Теги: Турция, землетрясение, МИД Украины, эвакуация, раненые, украинцы, происшествия, погибшие, Олег Николенко
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