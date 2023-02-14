В Турции спасатели обнаружили под завалами тела семьи из Запорожья

По словам мужчины, его дочь с сыновьями несколько месяцев назад переехали из Запорожья к родственникам в город Антакья провинции Хатай. С 6 февраля, когда произошло землетрясение, они перестали выходить на связь.

"Но вчера вечером нам подтвердили, что их тела обнаружили под завалами", – рассказал Петров.

Мужчина отметил, что муж Юлии – военнослужащий, он лечился от ранения в Запорожье и собирался ехать в Турцию, чтобы помочь в поисках жены и детей.