В Турции спасатели обнаружили под завалами тела семьи из Запорожья

По словам мужчины, его дочь с сыновьями несколько месяцев назад переехали из Запорожья к родственникам в город Антакья провинции Хатай. С 6 февраля, когда произошло землетрясение, они перестали выходить на связь.
"Но вчера вечером нам подтвердили, что их тела обнаружили под завалами", – рассказал Петров.
Мужчина отметил, что муж Юлии – военнослужащий, он лечился от ранения в Запорожье и собирался ехать в Турцию, чтобы помочь в поисках жены и детей.
6 февраля ночью на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии произошло мощное землетрясение. Толчки также ощущались в соседних странах – Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других. Днем 6 февраля произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6.
На 14 февраля подтверждена гибель в результате землетрясения 31 974 жителей Турции – об этом сообщает турецкое Агентство по чрезвычайным ситуациям – и 4500 жителей Сирии.
По данным посольства Украины в Стамбуле, из пострадавших от землетрясений турецких регионов Газиантеп и Хатай были эвакуированы 15 граждан Украины, в том числе семья, которая находилась под завалами 12 часов.
Украина в качестве помощи в ликвидации последствий землетрясений отправила в Турцию 87 специалистов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и парамедиков.