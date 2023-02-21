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Число пострадавших от новых землетрясений в Турции возросло до 294 человек – министр здравоохранения

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Новое землетрясение в Турции произошло 20 февраля в провинции Хатай
Новое землетрясение в Турции произошло 20 февраля в провинции Хатай
Фото: EPA

Число пострадавших в результате новых землетрясений в Турции возросло до 294 человек. Об этом сообщил в Twitter в ночь на 21 февраля министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

"294 человека получили ранения в результате двух землетрясений, которые произошли вечером [20 феараля] в Хатае. К сожалению, состояние 18 из них тяжелое, после первого медицинского вмешательства они были доставлены в Адану и Дертйол воздушными и наземными путями", – заявил он.

По словам министра, полевые госпитали продолжают оказывать необходимые услуги пациентам.

По данным турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям, 20 февраля в турецкой провинции Хатай произошло землетрясение магнитудой 6,4, а чуть позже – толчки магнитудой 5,8. После первого землетрясения последовало 26 афтершоков. Очаг первого землетрясения залегал на глубине 16,7 км, второго – 7 км. Оно ощущалось также в Сирии, Ливане, Иордании, Ираке, Палестине и Израиле.

Ранее сообщалось о трех погибших и 213 пострадавших.

Контекст:

6 февраля ночью на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии произошло мощное землетрясение. Толчки также ощущались в соседних странах – Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других. Днем 6 февраля произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6.

По состоянию на 20 февраля жертвами подземных толчков 6 февраля стали в Турции 41 156 человек, сообщило "Анадолу". В Сирии по состоянию на 18 февраля, согласно подсчетам ООН и правительства, погибло более 5800 человек.

В результате землетрясений в Турции погибло пять граждан Украины. Еще семь считаются пропавшими, их поиски продолжаются.

Турецкие власти заявили, что спасатели достали живыми из-под завалов более 8 тыс. человек

Украина в качестве помощи в ликвидации последствий землетрясений отправила в Турцию 87 специалистов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и парамедиков.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Турция, землетрясение, пострадавшие, погибшие, Фахреттин Коджа
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