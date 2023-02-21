Число пострадавших от новых землетрясений в Турции возросло до 294 человек – министр здравоохранения

"294 человека получили ранения в результате двух землетрясений, которые произошли вечером [20 феараля] в Хатае. К сожалению, состояние 18 из них тяжелое, после первого медицинского вмешательства они были доставлены в Адану и Дертйол воздушными и наземными путями", – заявил он.

По словам министра, полевые госпитали продолжают оказывать необходимые услуги пациентам.

По данным турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям, 20 февраля в турецкой провинции Хатай произошло землетрясение магнитудой 6,4, а чуть позже – толчки магнитудой 5,8. После первого землетрясения последовало 26 афтершоков. Очаг первого землетрясения залегал на глубине 16,7 км, второго – 7 км. Оно ощущалось также в Сирии, Ливане, Иордании, Ираке, Палестине и Израиле.

Ранее сообщалось о трех погибших и 213 пострадавших.