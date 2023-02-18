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Жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали почти 46 тыс. человек

Число погибших в Турции возросло до 40 642 человек
Число погибших в Турции возросло до 40 642 человек
Фото: EPA

Общее число жертв, погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии, составило более 45 тыс. человек. Об этом 18 февраля сообщил канал Al Jazeera.

Число погибших в Турции возросло до 40 642 человек, сообщил глава Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Юнус Сезер.

ООН и правительство Сирии сообщили, что в Сирии погибло более 5800 человек.

Контекст:

6 февраля ночью на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии произошло мощное землетрясение. Толчки также ощущались в соседних странах – Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других. Днем 6 февраля произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6.

В результате землетрясений в Турции погибло пять граждан Украины. Еще семь считаются пропавшими, их поиски продолжаются.

Турецкие власти заявили, что спасатели достали живыми из-под завалов более 8 тыс. человек

Украина в качестве помощи в ликвидации последствий землетрясений отправила в Турцию 87 специалистов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и парамедиков

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Турция, землетрясение, Сирия, погибшие
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