Жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали почти 46 тыс. человек

Число погибших в Турции возросло до 40 642 человек, сообщил глава Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Юнус Сезер.

ООН и правительство Сирии сообщили, что в Сирии погибло более 5800 человек.

Контекст:

6 февраля ночью на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии произошло мощное землетрясение. Толчки также ощущались в соседних странах – Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других. Днем 6 февраля произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6.

В результате землетрясений в Турции погибло пять граждан Украины. Еще семь считаются пропавшими, их поиски продолжаются.

Турецкие власти заявили, что спасатели достали живыми из-под завалов более 8 тыс. человек.

Украина в качестве помощи в ликвидации последствий землетрясений отправила в Турцию 87 специалистов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и парамедиков.