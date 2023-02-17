В Турции спасли девушку, которая провела под завалами после землетрясения 10 дней

Алейну Олмез извлекли из-под завалов в Кахраманмараше – южном городе Турции, находящемся недалеко от эпицентра землетрясения.
Шахтер Али Акдоган, принимавший участие в спасательных операциях, рассказал, что девушка была в сознании, когда ее достали – она открывала и закрывала глаза.
По словам спасателей, они были на постоянной связи с Алейной во время спасательной операции. Она в хорошем состоянии, может общаться, пишет Sabah. Девушку отвезли в больницу.
6 февраля ночью на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии произошло мощное землетрясение. Толчки также ощущались в соседних странах – Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других. Днем 6 февраля произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6.
Общее число жертв землетрясения в Сирии и Турции по данным на конец дня 14 февраля превысило 41 тыс. человек.
По данным посольства Украины в Стамбуле, из пострадавших от землетрясений турецких регионов Газиантеп и Хатай были эвакуированы 15 граждан Украины, в том числе семья, которая находилась под завалами 12 часов. В результате землетрясения в Турции погибло пять граждан Украины. Еще семь считаются пропавшими, их поиски продолжаются.
Украина в качестве помощи в ликвидации последствий землетрясений отправила в Турцию 87 специалистов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и парамедиков.