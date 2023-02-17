В Турции спасли девушку, которая провела под завалами после землетрясения 10 дней

Алейну Олмез извлекли из-под завалов в Кахраманмараше – южном городе Турции, находящемся недалеко от эпицентра землетрясения.

Шахтер Али Акдоган, принимавший участие в спасательных операциях, рассказал, что девушка была в сознании, когда ее достали – она открывала и закрывала глаза.

По словам спасателей, они были на постоянной связи с Алейной во время спасательной операции. Она в хорошем состоянии, может общаться, пишет Sabah. Девушку отвезли в больницу.

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