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Общее число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 41 тыс. человек

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Землетрясение произошло 6 февраля
Землетрясение произошло 6 февраля
Фото: EPA

Число жертв землетрясения в Турции превысило 35 тыс. человек. Об этом сообщил президент страны Реджеп Эрдоган 14 февраля, пишет агентство Anadolu.

Погибли минимум 35 418 человек. Также, по словам Эрдогана, 13 208 раненых все еще находятся в больницах.

Согласно подсчету агентства Reuters из сообщений сирийских государственных СМИ и агентства ООН, в Сирии погибло минимум 5814 человек.

Контекст:

6 февраля ночью на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии произошло мощное землетрясение. Толчки также ощущались в соседних странах – Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других. Днем 6 февраля произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6.

По данным посольства Украины в Стамбуле, из пострадавших от землетрясений турецких регионов Газиантеп и Хатай были эвакуированы 15 граждан Украины, в том числе семья, которая находилась под завалами 12 часов. В результате землетрясения в Турции погибли пять граждан Украины. Еще семь считаются пропавшими, их поиски продолжаются.

Украина в качестве помощи в ликвидации последствий землетрясений отправила в Турцию 87 специалистов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и парамедиков.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Турция, Реджеп Эрдоган, землетрясение, Сирия, погибшие
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