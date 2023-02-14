Общее число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 41 тыс. человек

Погибли минимум 35 418 человек. Также, по словам Эрдогана, 13 208 раненых все еще находятся в больницах.
Согласно подсчету агентства Reuters из сообщений сирийских государственных СМИ и агентства ООН, в Сирии погибло минимум 5814 человек.
6 февраля ночью на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии произошло мощное землетрясение. Толчки также ощущались в соседних странах – Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других. Днем 6 февраля произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6.
По данным посольства Украины в Стамбуле, из пострадавших от землетрясений турецких регионов Газиантеп и Хатай были эвакуированы 15 граждан Украины, в том числе семья, которая находилась под завалами 12 часов. В результате землетрясения в Турции погибли пять граждан Украины. Еще семь считаются пропавшими, их поиски продолжаются.
Украина в качестве помощи в ликвидации последствий землетрясений отправила в Турцию 87 специалистов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и парамедиков.