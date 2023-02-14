Общее число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 41 тыс. человек

Погибли минимум 35 418 человек. Также, по словам Эрдогана, 13 208 раненых все еще находятся в больницах.

Согласно подсчету агентства Reuters из сообщений сирийских государственных СМИ и агентства ООН, в Сирии погибло минимум 5814 человек.