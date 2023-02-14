Зеленский поблагодарил украинских спасателей, работающих в Турции. Они спасли женщину, которая провела девять дней под завалами

О спасении женщины пресс-служба ГСЧС Украины рассказала в Facebook 14 февраля.
"На 9-й день после страшного землетрясения в Турции наши спасатели помогли найти и освободили из-под завалов женщину, которая выжила после разрушения жилого дома", – говорится в сообщении.
Это произошло в городе Антакья, где группа сводного отряда ГСЧС Украины выполняла поисково-спасательную миссию на одном из самых тяжелых направлений.
"Есть сегодня очень хорошая новость от группы наших спасателей, работающих в Турции. На девятый день после разрушительного землетрясения удалось спасти женщину. Ее достали из-под завалов наши ГСЧСники, передали медикам. Это очень важно – не терять надежды ни при каких обстоятельствах и продолжать бороться за жизнь. Спасибо всей нашей команде спасателей!" – отреагировал на эту новость Зеленский.
6 февраля ночью на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии произошло мощное землетрясение. Толчки также ощущались в соседних странах – Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других. Днем 6 февраля произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6.
Общее число жертв землетрясения в Сирии и Турции по данным на конец дня 14 февраля превысило 41 тыс. человек.
По данным посольства Украины в Стамбуле, из пострадавших от землетрясений турецких регионов Газиантеп и Хатай были эвакуированы 15 граждан Украины, в том числе семья, которая находилась под завалами 12 часов. В результате землетрясения в Турции погибло пять граждан Украины. Еще семь считаются пропавшими, их поиски продолжаются.
Украина в качестве помощи в ликвидации последствий землетрясений отправила в Турцию 87 специалистов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и парамедиков.