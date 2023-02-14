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Зеленский поблагодарил украинских спасателей, работающих в Турции. Они спасли женщину, которая провела девять дней под завалами

Зеленский поблагодарил сотрудников ГСЧС Украины, которые спасли женщину из под завалов после землетрясения в Турции
Зеленский поблагодарил сотрудников ГСЧС Украины, которые спасли женщину из под завалов после землетрясения в Турции
Фото: president.gov.ua

На счету работающей сейчас в Турции команды украинских спасателей – первая спасенная жизнь. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в видеообращении 14 февраля, обнародованном в YouTube пресс-службой Офиса президента.

О спасении женщины пресс-служба ГСЧС Украины рассказала в Facebook 14 февраля.

"На 9-й день после страшного землетрясения в Турции наши спасатели помогли найти и освободили из-под завалов женщину, которая выжила после разрушения жилого дома", – говорится в сообщении.

Это произошло в городе Антакья, где группа сводного отряда ГСЧС Украины выполняла поисково-спасательную миссию на одном из самых тяжелых направлений.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/pfbid02wepAREDv2q34ULHbsbBW4jyqHMxSCUMoA5dNYZMQZSn7WXYgynXVKw3nUJxAcAQJl

"Есть сегодня очень хорошая новость от группы наших спасателей, работающих в Турции. На девятый день после разрушительного землетрясения удалось спасти женщину. Ее достали из-под завалов наши ГСЧСники, передали медикам. Это очень важно – не терять надежды ни при каких обстоятельствах и продолжать бороться за жизнь. Спасибо всей нашей команде спасателей!" – отреагировал на эту новость Зеленский.

Контекст:

6 февраля ночью на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии произошло мощное землетрясение. Толчки также ощущались в соседних странах – Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других. Днем 6 февраля произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6.

Общее число жертв землетрясения в Сирии и Турции по данным на конец дня 14 февраля превысило 41 тыс. человек.

По данным посольства Украины в Стамбуле, из пострадавших от землетрясений турецких регионов Газиантеп и Хатай были эвакуированы 15 граждан Украины, в том числе семья, которая находилась под завалами 12 часов. В результате землетрясения в Турции погибло пять граждан Украины. Еще семь считаются пропавшими, их поиски продолжаются.

Украина в качестве помощи в ликвидации последствий землетрясений отправила в Турцию 87 специалистов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и парамедиков.

Теги: Украина, Турция, землетрясение, ГСЧС, помощь, миссия, Стамбул, спасатели, жертвы, Владимир Зеленский, пострадавшие, спасение, женщины, Газиантеп, работа, разрушения
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