Зеленский поблагодарил украинских спасателей, работающих в Турции. Они спасли женщину, которая провела девять дней под завалами

Зеленский поблагодарил сотрудников ГСЧС Украины, которые спасли женщину из под завалов после землетрясения в Турции Фото: president.gov.ua

О спасении женщины пресс-служба ГСЧС Украины рассказала в Facebook 14 февраля.

"На 9-й день после страшного землетрясения в Турции наши спасатели помогли найти и освободили из-под завалов женщину, которая выжила после разрушения жилого дома", – говорится в сообщении.

Это произошло в городе Антакья, где группа сводного отряда ГСЧС Украины выполняла поисково-спасательную миссию на одном из самых тяжелых направлений.

"Есть сегодня очень хорошая новость от группы наших спасателей, работающих в Турции. На девятый день после разрушительного землетрясения удалось спасти женщину. Ее достали из-под завалов наши ГСЧСники, передали медикам. Это очень важно – не терять надежды ни при каких обстоятельствах и продолжать бороться за жизнь. Спасибо всей нашей команде спасателей!" – отреагировал на эту новость Зеленский.