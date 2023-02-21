В результате очередного землетрясения в Турции есть погибшие и сотни пострадавших

По словам Сойлу, ведутся поисково-спасательные работы на месте трех обрушившихся зданий.
В больницы попали уже 213 пострадавших.
По данным турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям, сначала было землетрясение магнитудой 6,4, чуть позже – толчки магнитудой 5,8.
Сойлу объяснил, что после первого землетрясения последовало 26 афтершоков.
Очаг первого землетрясения залегал на глубине 16,7 км, второго – 7 км. Землетрясение ощущалось также в Сирии, Ливане, Иордании, Ираке, Палестине и Израиле.
6 февраля ночью на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии произошло мощное землетрясение. Толчки также ощущались в соседних странах – Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других. Днем 6 февраля произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6.
Турецкие власти заявили, что спасатели достали живыми из-под завалов более 8 тыс. человек.
По состоянию на 20 февраля жертвами подземных толчков 6 февраля стали в Турции 41 156 человек, сообщило "Анадолу".
В Сирии – более 5,8 тыс. погибших. Считается, что число погибших увеличится.
Украина в качестве помощи в ликвидации последствий землетрясений отправила в Турцию 87 специалистов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и парамедиков.