В результате очередного землетрясения в Турции есть погибшие и сотни пострадавших

По словам Сойлу, ведутся поисково-спасательные работы на месте трех обрушившихся зданий.

В больницы попали уже 213 пострадавших.

По данным турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям, сначала было землетрясение магнитудой 6,4, чуть позже – толчки магнитудой 5,8.

Сойлу объяснил, что после первого землетрясения последовало 26 афтершоков.

Очаг первого землетрясения залегал на глубине 16,7 км, второго – 7 км. Землетрясение ощущалось также в Сирии, Ливане, Иордании, Ираке, Палестине и Израиле.