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В результате очередного землетрясения в Турции есть погибшие и сотни пострадавших

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Спасатели разбирают новые завалы в Турции
Спасатели разбирают новые завалы в Турции
Фото: ЕРА

В Турции жертвами землетрясения, произошедшего 20 февраля в провинции Хатай, стали по меньшей мере три человека, сообщил глава МВД страны Сулейман Сойлу. Об этом информирует агентство "Анадолу".

По словам Сойлу, ведутся поисково-спасательные работы на месте трех обрушившихся зданий.

В больницы попали уже 213 пострадавших.

По данным турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям, сначала было землетрясение магнитудой 6,4, чуть позже – толчки магнитудой 5,8.

Сойлу объяснил, что после первого землетрясения последовало 26 афтершоков.

Очаг первого землетрясения залегал на глубине 16,7 км, второго – 7 км. Землетрясение ощущалось также в Сирии, Ливане, Иордании, Ираке, Палестине и Израиле.

Контекст:

6 февраля ночью на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии произошло мощное землетрясение. Толчки также ощущались в соседних странах – Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других. Днем 6 февраля произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6.

Турецкие власти заявили, что спасатели достали живыми из-под завалов более 8 тыс. человек

По состоянию на 20 февраля жертвами подземных толчков 6 февраля стали в Турции 41 156 человек, сообщило "Анадолу".

В Сирии – более 5,8 тыс. погибших. Считается, что число погибших увеличится.

Украина в качестве помощи в ликвидации последствий землетрясений отправила в Турцию 87 специалистов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и парамедиков.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Турция, землетрясение, спасатели, жертвы, пострадавшие, погибшие
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