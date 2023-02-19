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Украинские спасатели завершили миссию в пострадавшей от землетрясения Турции, первая группа уже вернулась

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В Турции находилась группа из 35 украинских спасателей
В Турции находилась группа из 35 украинских спасателей
Фото: Ігор Клименко / Facebook

Бригада спасателей из Украины, которая участвовала в поисково-спасательной операции в пострадавших от мощного землетрясения районах Турции, завершила свою миссию и вернулась в свою страну. Об этом 19 февраля проинформировало турецкое государственное агентство "Анадолу".

"Украинская бригада, завершившая поисково-спасательную работу в зоне бедствия в Турции, вернулась в свою страну. После землетрясения с эпицентром в Кахраманмараше Украина отправила в Турцию бригаду в составе 35 человек и двух поисково-спасательных собак", – говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что украинские спасатели "участвовали в различных поисково-спасательных операциях и вернулись в Украину после завершения своих работ".

Министр внутренних дел Украины (Госслужба по чрезвычайным ситуациям входит в структуру МВД) Игорь Клименко сообщил вечером 19 февраля в Facebook, что из Турции вернулась первая группа спасателей.

"Больше недели наши специалисты из ГСЧС Украины помогали турецким коллегам разыскивать людей под завалами и ликвидировать последствия землетрясений. Несмотря на то, что Украина сама сейчас в пламени войны, мы готовы предоставить нуждающимся поддержку в беде. Потому что сильные всегда помогают и спасают. Слабые же способны только уничтожать и убивать", – написал он.

https://www.facebook.com/iklymenko.fb/posts/pfbid02z3jRPfiwo7yfMx9bGEWZFVDKc3AbaZmFZXLQ3VE7v6aSCDxhXzQVh9mkfaQ98cySl

Контекст:

6 февраля ночью на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии произошло мощное землетрясение. Толчки также ощущались в соседних странах – Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других. Днем 6 февраля произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6.

По состоянию на 19 февраля жертвами подземных толчков стали в Турции более 40,6 тыс. человек, в Сирии – более 5,8 тыс. Считается, что число погибших увеличится.

В результате землетрясений в Турции погибло пять граждан Украины. Еще семь считаются пропавшими.

Турецкие власти заявляли, что спасатели достали живыми из-под завалов более 8 тыс. человек

Украина в качестве помощи в ликвидации последствий землетрясений отправила в Турцию 87 специалистов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и парамедиков.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Украина, Турция, землетрясение, ГСЧС, миссия, спасатели, госслужба, Игорь Клименко
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