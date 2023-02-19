Украинские спасатели завершили миссию в пострадавшей от землетрясения Турции, первая группа уже вернулась

"Украинская бригада, завершившая поисково-спасательную работу в зоне бедствия в Турции, вернулась в свою страну. После землетрясения с эпицентром в Кахраманмараше Украина отправила в Турцию бригаду в составе 35 человек и двух поисково-спасательных собак", – говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что украинские спасатели "участвовали в различных поисково-спасательных операциях и вернулись в Украину после завершения своих работ".

Министр внутренних дел Украины (Госслужба по чрезвычайным ситуациям входит в структуру МВД) Игорь Клименко сообщил вечером 19 февраля в Facebook, что из Турции вернулась первая группа спасателей.

"Больше недели наши специалисты из ГСЧС Украины помогали турецким коллегам разыскивать людей под завалами и ликвидировать последствия землетрясений. Несмотря на то, что Украина сама сейчас в пламени войны, мы готовы предоставить нуждающимся поддержку в беде. Потому что сильные всегда помогают и спасают. Слабые же способны только уничтожать и убивать", – написал он.