Украинские спасатели завершили миссию в пострадавшей от землетрясения Турции, первая группа уже вернулась

"Украинская бригада, завершившая поисково-спасательную работу в зоне бедствия в Турции, вернулась в свою страну. После землетрясения с эпицентром в Кахраманмараше Украина отправила в Турцию бригаду в составе 35 человек и двух поисково-спасательных собак", – говорится в сообщении.
Агентство отмечает, что украинские спасатели "участвовали в различных поисково-спасательных операциях и вернулись в Украину после завершения своих работ".
Министр внутренних дел Украины (Госслужба по чрезвычайным ситуациям входит в структуру МВД) Игорь Клименко сообщил вечером 19 февраля в Facebook, что из Турции вернулась первая группа спасателей.
"Больше недели наши специалисты из ГСЧС Украины помогали турецким коллегам разыскивать людей под завалами и ликвидировать последствия землетрясений. Несмотря на то, что Украина сама сейчас в пламени войны, мы готовы предоставить нуждающимся поддержку в беде. Потому что сильные всегда помогают и спасают. Слабые же способны только уничтожать и убивать", – написал он.
6 февраля ночью на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии произошло мощное землетрясение. Толчки также ощущались в соседних странах – Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других. Днем 6 февраля произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6.
По состоянию на 19 февраля жертвами подземных толчков стали в Турции более 40,6 тыс. человек, в Сирии – более 5,8 тыс. Считается, что число погибших увеличится.
В результате землетрясений в Турции погибло пять граждан Украины. Еще семь считаются пропавшими.
Турецкие власти заявляли, что спасатели достали живыми из-под завалов более 8 тыс. человек.
Украина в качестве помощи в ликвидации последствий землетрясений отправила в Турцию 87 специалистов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и парамедиков.