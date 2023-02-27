На Закарпатье ночью произошло землетрясение

Подземные толчки были зафиксированы в 3.15 ночи в районе поселка Великая Добронь, который находится в 19 км к западу от Мукачево. Магнитуда составила 3,3 по шкале Рихтера на глубине 2 км.
"По расчетам землетрясение не несет угрозы для населения, по классификации относится к сильно ощутимым, землетрясение ощущается внутри здания многими людьми, под открытым небом – немногими. Люди просыпаются, но никто не боится. Колебания схожи с сотрясением, образованным тяжело нагруженным автомобилем", – пояснили в центре.
Последнее землетрясение, которое ощущалось более чем в 15 населенных пунктах Закарпатья, было зарегистрировано в районе города Иршава 3 января. Тогда магнитуда была 3,8 на глубине 6 км.
Как сообщает "ВВС News Україна", в Украине редко фиксируются землетрясения, которые могли бы заметить люди.
Толчки на юге Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой и в восточной части Одесской областей связывают с так называемой зоной Вранча. Это сейсмически активный регион в Румынии – на стыке Южных (румынских) и Восточных (украинских) Карпат, в уезде Вранча.
Чаще и с большей силой землетрясения в Украине происходят на Закарпатье и в Крыму, где эпицентр толчков обычно находится в Черном море.
Также выделяют Юго-Азовскую сейсмоактивную зону, куда входят, в частности, районы Донецкой и Запорожской областей.