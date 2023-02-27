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ПРОИСШЕСТВИЯ

На Закарпатье ночью произошло землетрясение

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Подземные толчки были зафиксированы в 19 км от Мукачево
Подземные толчки были зафиксированы в 19 км от Мукачево
Фото: depositphotos.com

На Закарпатье минувшей ночью произошло землетрясение. Об этом в Facebook сообщил Главный центр специального контроля.

Подземные толчки были зафиксированы в 3.15 ночи в районе поселка Великая Добронь, который находится в 19 км к западу от Мукачево. Магнитуда составила 3,3 по шкале Рихтера на глубине 2 км.

"По расчетам землетрясение не несет угрозы для населения, по классификации относится к сильно ощутимым, землетрясение ощущается внутри здания многими людьми, под открытым небом – немногими. Люди просыпаются, но никто не боится. Колебания схожи с сотрясением, образованным тяжело нагруженным автомобилем", – пояснили в центре.

Последнее землетрясение, которое ощущалось более чем в 15 населенных пунктах Закарпатья, было зарегистрировано в районе города Иршава 3 января. Тогда магнитуда была 3,8 на глубине 6 км.

https://www.facebook.com/gcsk.mcsm/posts/pfbid0SK7MRUiYt56eKPaydaHqnJAUDGwo3iV4v6PTuco86z8uujFCDQR9EZAG58FxQv4Ql

Контекст:

Как сообщает "ВВС News Україна", в Украине редко фиксируются землетрясения, которые могли бы заметить люди. 

Толчки на юге Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой и в восточной части Одесской областей связывают с так называемой зоной Вранча. Это сейсмически активный регион в Румынии – на стыке Южных (румынских) и Восточных (украинских) Карпат, в уезде Вранча.

Чаще и с большей силой землетрясения в Украине происходят на Закарпатье и в Крыму, где эпицентр толчков обычно находится в Черном море.

Также выделяют Юго-Азовскую сейсмоактивную зону, куда входят, в частности, районы Донецкой и Запорожской областей.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, землетрясение, Закарпатье
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