В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,2

Эпицентр находился примерно в 5 км к западу от города Сепита. Толчки произошли на глубине около 161 км. В ближайшие дни еще вероятны слабые толчки, отметил ресурс о безопасности Crisis 24.

По мнению экспертов ресурса, ущерб будет незначителен. Но в ближайшее время транспортная инфраструктура в зоне толчков будет закрыта для проведения проверки повреждений. Возможны перебои в подаче электроэнергии, особенно вблизи эпицентра землетрясения, добавил Crisis 24.