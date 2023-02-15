В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,2

Эпицентр находился примерно в 5 км к западу от города Сепита. Толчки произошли на глубине около 161 км. В ближайшие дни еще вероятны слабые толчки, отметил ресурс о безопасности Crisis 24.
По мнению экспертов ресурса, ущерб будет незначителен. Но в ближайшее время транспортная инфраструктура в зоне толчков будет закрыта для проведения проверки повреждений. Возможны перебои в подаче электроэнергии, особенно вблизи эпицентра землетрясения, добавил Crisis 24.
6 февраля ночью на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии произошло мощное землетрясение. Толчки также ощущались в соседних странах – Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других. Днем 6 февраля произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Состоянием на 14 февраля число жертв превысило 41 тыс. человек.
Также за последнюю неделю землетрясения магнитудой от 4 произошли в Новой Зеландии, Румынии, Чили, Филиппинах, Индонезии, отслеживает ресурс 642weather.