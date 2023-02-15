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В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,2

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Землетрясение произошло на глубине около 161 км
Землетрясение произошло на глубине около 161 км
Фото: depositphotos.com

В Колумбии в департаменте Сантандер 15 февраля произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщили на сайте Геологической службы США (USGS).

Эпицентр находился примерно в 5 км к западу от города Сепита. Толчки произошли на глубине около 161 км. В ближайшие дни еще вероятны слабые толчки, отметил ресурс о безопасности Crisis 24.

По мнению экспертов ресурса, ущерб будет незначителен. Но в ближайшее время транспортная инфраструктура в зоне толчков будет закрыта для проведения проверки повреждений. Возможны перебои в подаче электроэнергии, особенно вблизи эпицентра землетрясения, добавил Crisis 24.

Контекст:

6 февраля ночью на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии произошло мощное землетрясение. Толчки также ощущались в соседних странах – Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других. Днем 6 февраля произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Состоянием на 14 февраля число жертв превысило 41 тыс. человек.

Также за последнюю неделю землетрясения магнитудой от 4 произошли в Новой Зеландии, Румынии, Чили, Филиппинах, Индонезии, отслеживает ресурс 642weather.

Теги: США, землетрясение, Колумбия, ущерб, инфраструктура
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