Землетрясение в Турции: полиция ведет расследования в отношении более 600 человек

Среди подозреваемых есть строительные подрядчики, владельцы или управляющие зданиями. 184 подозреваемых из 612 под стражей. Они ожидают суда.

В результате землетрясений, которые произошли 6 февраля, обрушились или были серьезно повреждены 173 тыс. зданий, говорится в материале. По мнению экспертов, разрушенные здания были построены с использованием некачественных материалов и технологий, а также часто не соответствовали государственным стандартам.

Контекст:

6 февраля ночью на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии произошло мощное землетрясение. Толчки также ощущались в соседних странах – Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других. Днем 6 февраля произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6.

По данным посольства Украины в Стамбуле, из пострадавших от землетрясений турецких регионов Газиантеп и Хатай были эвакуированы 15 граждан Украины, в том числе семья, которая находилась под завалами 12 часов.

По состоянию на 25 февраля, число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 50 тыс. человек.