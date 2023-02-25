Число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 50 тыс. человек

В Турции, по данным Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD) на 24 февраля, погибло 44 218 человек. Последнее объявленное число погибших в Сирии составило 5914 человек. Таким образом, общее число жертв достигло 50 132 человек.

Около 240 тыс. спасателей, включая добровольцев, продолжают работать в 11 пострадавших от землетрясения провинциях Турции.

Около 530 тыс. человек были эвакуированы из зоны бедствия в Турции, 173 тыс. зданий обрушились или были серьезно повреждены, сообщало турецкое правительство.