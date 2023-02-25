Число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 50 тыс. человек

В Турции, по данным Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD) на 24 февраля, погибло 44 218 человек. Последнее объявленное число погибших в Сирии составило 5914 человек. Таким образом, общее число жертв достигло 50 132 человек.
Около 240 тыс. спасателей, включая добровольцев, продолжают работать в 11 пострадавших от землетрясения провинциях Турции.
Около 530 тыс. человек были эвакуированы из зоны бедствия в Турции, 173 тыс. зданий обрушились или были серьезно повреждены, сообщало турецкое правительство.
6 февраля ночью на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии произошло мощное землетрясение. Толчки также ощущались в соседних странах – Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других. Днем 6 февраля произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6.
По данным посольства Украины в Стамбуле, из пострадавших от землетрясений турецких регионов Газиантеп и Хатай были эвакуированы 15 граждан Украины, в том числе семья, которая находилась под завалами 12 часов. В результате землетрясения в Турции погибло пять граждан Украины. Еще семь считаются пропавшими, их поиски продолжаются.