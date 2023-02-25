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Число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 50 тыс. человек

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Землетрясения произошли 6 февраля
Землетрясения произошли 6 февраля
Фото: EPA

Число погибших от землетрясения в Турции и Сирии в начале февраля превысило 50 тыс. человек. Об этом сообщил канал Al Jazeera 25 февраля

В Турции, по данным Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD) на 24 февраля, погибло 44 218 человек. Последнее объявленное число погибших в Сирии составило 5914 человек. Таким образом, общее число жертв достигло 50 132 человек.

Около 240 тыс. спасателей, включая добровольцев, продолжают работать в 11 пострадавших от землетрясения провинциях Турции.

Около 530 тыс. человек были эвакуированы из зоны бедствия в Турции, 173 тыс. зданий обрушились или были серьезно повреждены, сообщало турецкое правительство.

Контекст:

6 февраля ночью на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии произошло мощное землетрясение. Толчки также ощущались в соседних странах – Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других. Днем 6 февраля произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6.

По данным посольства Украины в Стамбуле, из пострадавших от землетрясений турецких регионов Газиантеп и Хатай были эвакуированы 15 граждан Украины, в том числе семья, которая находилась под завалами 12 часов. В результате землетрясения в Турции погибло пять граждан Украины. Еще семь считаются пропавшими, их поиски продолжаются.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Турция, землетрясение, Сирия, пострадавшие, погибшие
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