"Вполне вероятно". Президент Польши пообещал еще больше самолетов для Украины

По его словам, скорость передачи Вооруженным силам Украины польской авиатехники зависит от того, как быстро прийдут самолеты на замену.
"Сейчас мы отправляем в Украину МиГ-29. Вполне вероятно, что мы будем отдадим все самолеты, которые у нас остались в наличии – постепенно", – сказал он.
Дуда отметил, что первые поставки южнокорейских истребителей FA-50 в Польшу запланированы на 2023 год.
Примерно летом этого года Польша ожидает получить самолеты F-35 из США, сообщил на той же встрече Дуда, пишет "Укринформ". Их производство уже началось, а глава польского правительства Матеуш Моравецкий, находившийся в последние дни с визитом в США, вел переговоры на эту тему с американским производителем – компанией Lokheed Martin.
13 апреля во время дебатов, организованных аналитическим центром Atlantic Council в Вашингтоне, Моравецкий заявил, что Польша передаст Украине партию истребителей МиГ-29. По его словам, армия Польши больше не нуждается в МиГ-29, поскольку в "ближайшие годы" получит технику натовского образца. Кроме того, как отметил Моравецкий, польская военная авиация насчитывает 48 истребителей F-16, а также "пользуется поддержкой союзников", в том числе США.
Украинский военный портал Defence Express сегодня писал, что МиГ-29 из немецкого авиапарка, которые Польша намерена передать Украине, Германия получила "от бывшей ГДР в 1991 году. Тогда "в наследство" передали 29 самолетов, из которых 24 решили оставить в строю.
Правительство Германии уже разрешило передачу истребителей. Об этом проинформировало агентство dpa, ссылаясь на министра обороны страны Бориса Писториуса.
Украина призывает партнеров передать ей многоцелевые истребители. Среди моделей, подходящих ВСУ, преимущественно называют F-16.
Польша и Словакия согласились предоставить Украине истребители МиГ-29 советского образца. 17 марта правительство Словакии одобрило поставку Украине 13 боевых самолетов МиГ-29, 23 марта министр обороны Ярослав Надь сообщил, что четыре из них уже отправлены в Украину. 3 апреля стало известно, что первые самолеты Украине передала и Польша (по состоянию на 5 апреля – уже восемь).
Передача польских и словацких МиГ-29 несколько усилит возможности истребительной авиации Воздушных сил в выполнении текущих боевых задач, но ни в коем случае не решит вопрос контрнаступления и победы Украины, отметил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат. Чтобы завоевать преимущество в воздухе и одержать победу, Украине нужны многоцелевые современные истребители с широким спектром вооружения, подчеркнул он. Игнат добавил, что в составе Воздушных сил есть пять истребительных бригад, три из них имеют на вооружении МиГ-29.