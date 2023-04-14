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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Вполне вероятно". Президент Польши пообещал еще больше самолетов для Украины

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Дуда сообщил, что Польша отдаст все МИГ-29, которые меняет на технику натовского образца
Дуда сообщил, что Польша отдаст все МИГ-29, которые меняет на технику натовского образца
Фото: ЕРА

Польша постепенно передаст Украине все истребители МиГ-29, имеющиеся в ее распоряжении. Об этом президент страны Анджей Дуда сообщил 14 апреля во время визита в Вену (Австрия), пишет агентство РАР.

По его словам, скорость передачи Вооруженным силам Украины польской авиатехники зависит от того, как быстро прийдут самолеты на замену.

"Сейчас мы отправляем в Украину  МиГ-29. Вполне вероятно, что мы будем отдадим все самолеты, которые у нас остались в наличии – постепенно", – сказал он.

Дуда отметил, что первые поставки южнокорейских истребителей FA-50 в Польшу запланированы на 2023 год.

Примерно летом этого года  Польша ожидает получить самолеты F-35 из США, сообщил на той же встрече Дуда, пишет "Укринформ".  Их производство уже началось, а глава польского правительства Матеуш Моравецкий, находившийся в последние дни  с визитом в США, вел переговоры на эту тему с американским производителем – компанией Lokheed Martin.

13 апреля во время дебатов, организованных аналитическим центром Atlantic Council в Вашингтоне, Моравецкий заявил, что Польша передаст Украине партию истребителей МиГ-29По его словам, армия Польши больше не нуждается в МиГ-29, поскольку в "ближайшие годы" получит технику натовского образца. Кроме того, как отметил Моравецкий, польская военная авиация насчитывает 48 истребителей F-16, а также "пользуется поддержкой союзников", в том числе США.

Украинский военный портал Defence Express сегодня писал, что МиГ-29 из немецкого авиапарка, которые Польша намерена передать Украине, Германия получила "от бывшей ГДР в 1991 году. Тогда "в наследство" передали 29 самолетов, из которых 24 решили оставить в строю. 

Правительство Германии уже разрешило передачу истребителей. Об этом проинформировало агентство dpa, ссылаясь на министра обороны страны Бориса Писториуса. 

Контекст:

Украина призывает партнеров передать ей многоцелевые истребители. Среди моделей, подходящих ВСУ, преимущественно называют F-16

Польша и Словакия согласились предоставить Украине истребители МиГ-29 советского образца. 17 марта правительство Словакии одобрило поставку Украине 13 боевых самолетов МиГ-29, 23 марта министр обороны Ярослав Надь сообщил, что четыре из них уже отправлены в Украину. 3 апреля стало известно, что первые самолеты Украине передала и Польша (по состоянию на 5 апреля – уже восемь). 

Передача польских и словацких МиГ-29 несколько усилит возможности истребительной авиации Воздушных сил в выполнении текущих боевых задач, но ни в коем случае не решит вопрос контрнаступления и победы Украины, отметил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат. Чтобы завоевать преимущество в воздухе и одержать победу, Украине нужны многоцелевые современные истребители с широким спектром вооружения, подчеркнул он. Игнат добавил, что в составе Воздушных сил есть пять истребительных бригад, три из них имеют на вооружении МиГ-29.

Теги: Польша, Вена, военная техника, военная помощь, истребители, самолеты, Анджей Дуда, война России против Украины, МиГ-29
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