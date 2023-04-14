"Вполне вероятно". Президент Польши пообещал еще больше самолетов для Украины

Дуда сообщил, что Польша отдаст все МИГ-29, которые меняет на технику натовского образца Фото: ЕРА

По его словам, скорость передачи Вооруженным силам Украины польской авиатехники зависит от того, как быстро прийдут самолеты на замену.

"Сейчас мы отправляем в Украину МиГ-29. Вполне вероятно, что мы будем отдадим все самолеты, которые у нас остались в наличии – постепенно", – сказал он.

Дуда отметил, что первые поставки южнокорейских истребителей FA-50 в Польшу запланированы на 2023 год.

Примерно летом этого года Польша ожидает получить самолеты F-35 из США, сообщил на той же встрече Дуда, пишет "Укринформ". Их производство уже началось, а глава польского правительства Матеуш Моравецкий, находившийся в последние дни с визитом в США, вел переговоры на эту тему с американским производителем – компанией Lokheed Martin.

13 апреля во время дебатов, организованных аналитическим центром Atlantic Council в Вашингтоне, Моравецкий заявил, что Польша передаст Украине партию истребителей МиГ-29. По его словам, армия Польши больше не нуждается в МиГ-29, поскольку в "ближайшие годы" получит технику натовского образца. Кроме того, как отметил Моравецкий, польская военная авиация насчитывает 48 истребителей F-16, а также "пользуется поддержкой союзников", в том числе США.

Украинский военный портал Defence Express сегодня писал, что МиГ-29 из немецкого авиапарка, которые Польша намерена передать Украине, Германия получила "от бывшей ГДР в 1991 году. Тогда "в наследство" передали 29 самолетов, из которых 24 решили оставить в строю.

Правительство Германии уже разрешило передачу истребителей. Об этом проинформировало агентство dpa, ссылаясь на министра обороны страны Бориса Писториуса.