Моравецкий объявил о передаче Украине еще одной партии истребителей МиГ-29

Моравецкий заявил, что польские военные больше не нуждаются в МиГ-29 Фото: EPA

Он рассказал, что польские военные больше не нуждаются в МиГ-29, поскольку в "ближайшие годы" Польше поставят F-35. Кроме того, как отметил Моравецкий, польская военная авиация насчитывает 48 истребителей F-16, а также "пользуется поддержкой союзников", в том числе США.

Он добавил, что Вашингтон отправил очередную партию истребителей F-22 на ротацию в рамках укрепления восточного фланга НАТО.

Сегодня издание Spiegel со ссылкой на собственные источники сообщило, что правительство Германии разрешило Польше поставить Украине МиГ-29.