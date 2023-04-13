Моравецкий объявил о передаче Украине еще одной партии истребителей МиГ-29

Он рассказал, что польские военные больше не нуждаются в МиГ-29, поскольку в "ближайшие годы" Польше поставят F-35. Кроме того, как отметил Моравецкий, польская военная авиация насчитывает 48 истребителей F-16, а также "пользуется поддержкой союзников", в том числе США.
Он добавил, что Вашингтон отправил очередную партию истребителей F-22 на ротацию в рамках укрепления восточного фланга НАТО.
Сегодня издание Spiegel со ссылкой на собственные источники сообщило, что правительство Германии разрешило Польше поставить Украине МиГ-29.
Украина призывает партнеров передать ей многоцелевые истребители.
Польша и Словакия согласились предоставить Украине истребители МиГ-29 советского образца. 17 марта правительство Словакии одобрило поставку Украине 13 боевых самолетов МиГ-29, 23 марта министр обороны Ярослав Надь сообщил, что четыре из них уже отправлены в Украину. 3 апреля стало известно, что первые самолеты Украине передала и Польша.
Передача польских и словацких МиГ-29 несколько усилит возможности истребительной авиации Воздушных сил в выполнении текущих боевых задач, но ни в коем случае не решит вопрос контрнаступления и победы Украины, отметил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат. Чтобы завоевать преимущество в воздухе и одержать победу, Украине нужны многоцелевые современные истребители с широким спектром вооружения, подчеркнул он. Игнат добавил, что в составе Воздушных сил есть пять истребительных бригад, три из них имеют на вооружении МиГ-29.