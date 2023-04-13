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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Правительство Германии разрешило Польше поставить Украине истребители

Поставка Украине МиГ-29 усилит возможности истребительной авиации Воздушных сил, сообщал спикер ВС ВСУ Игнат
Поставка Украине МиГ-29 усилит возможности истребительной авиации Воздушных сил, сообщал спикер ВС ВСУ Игнат

Правительство Германии разрешило Польше поставить Украине истребители из старых запасов. Об этом 13 апреля сообщило издание Spiegel со ссылкой на собственные источники.

Речь идет о передаче истребителей МиГ-29 из запасов на складах Восточной Германии.

Сегодня также стало известно, что Польша отправила в Берлин соответствующий запрос о передаче Украине старых советских истребителей. 

Как пишет агентство Reuters, Германия унаследовала от ГДР 24 МиГ-29 в 1990 году (тогда они считались одними из самых современных), а в 2004-м Берлин передал 22 из них Польше. DW, ссылаясь на слова советника президента Польши по вопросам безопасности Яцека Сивьеру, уточняет, что 12 из этих самолетов находятся в Польше.


Контекст:

Украина призывает партнеров передать ей многоцелевые истребители. Среди моделей, подходящих ВСУ, преимущественно называют F-16

Польша и Словакия согласились предоставить Украине истребители МиГ-29 советского образца. 17 марта правительство Словакии одобрило поставку Украине 13 боевых самолетов МиГ-29, 23 марта министр обороны Ярослав Надь сообщил, что четыре из них уже отправлены в Украину. 3 апреля стало известно, что первые самолеты Украине передала и Польша (по состоянию на 5 апреля – уже восемь). 

Передача польских и словацких МиГ-29 несколько усилит возможности истребительной авиации Воздушных сил в выполнении текущих боевых задач, но ни в коем случае не решит вопрос контрнаступления и победы Украины, отметил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат. Чтобы завоевать преимущество в воздухе и одержать победу, Украине нужны многоцелевые современные истребители с широким спектром вооружения, подчеркнул он. Игнат добавил, что в составе Воздушных сил есть пять истребительных бригад, три из них имеют на вооружении МиГ-29. 

Теги: Германия, Украина, Польша, истребители, МиГ-29
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