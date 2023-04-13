Правительство Германии разрешило Польше поставить Украине истребители

Речь идет о передаче истребителей МиГ-29 из запасов на складах Восточной Германии.

Сегодня также стало известно, что Польша отправила в Берлин соответствующий запрос о передаче Украине старых советских истребителей.

Как пишет агентство Reuters, Германия унаследовала от ГДР 24 МиГ-29 в 1990 году (тогда они считались одними из самых современных), а в 2004-м Берлин передал 22 из них Польше. DW, ссылаясь на слова советника президента Польши по вопросам безопасности Яцека Сивьеру, уточняет, что 12 из этих самолетов находятся в Польше.

Контекст:

Украина призывает партнеров передать ей многоцелевые истребители. Среди моделей, подходящих ВСУ, преимущественно называют F-16.

Польша и Словакия согласились предоставить Украине истребители МиГ-29 советского образца. 17 марта правительство Словакии одобрило поставку Украине 13 боевых самолетов МиГ-29, 23 марта министр обороны Ярослав Надь сообщил, что четыре из них уже отправлены в Украину. 3 апреля стало известно, что первые самолеты Украине передала и Польша (по состоянию на 5 апреля – уже восемь).

Передача польских и словацких МиГ-29 несколько усилит возможности истребительной авиации Воздушных сил в выполнении текущих боевых задач, но ни в коем случае не решит вопрос контрнаступления и победы Украины, отметил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат. Чтобы завоевать преимущество в воздухе и одержать победу, Украине нужны многоцелевые современные истребители с широким спектром вооружения, подчеркнул он. Игнат добавил, что в составе Воздушных сил есть пять истребительных бригад, три из них имеют на вооружении МиГ-29.