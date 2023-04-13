Польша направила Берлину запрос о передаче Украине МиГ-29, Писториус обещает принять решение в течение дня

Правительство Германии хочет принять решение по запросу Польши сегодня, сказал министр обороны ФРГ Борис Писториус, его цитирует dpa.
#BREAKING: The German government wants to decide this Thursday whether it will give its approval to Poland for a delivery of Soviet-designed MiG-29 fighter jets to Ukraine, says Defence Minister Boris Pistorius. pic.twitter.com/7V2Yawg2xh— dpa news agency (@dpa_intl) April 13, 2023
Reuters пишет, что в Германия унаследовала от ГДР 24 МиГ-29 в 1990 году (тогда они считались одними из самых современных), а в 2004-м Берлин передал 22 из них Польше.
DW, ссылаясь на слова советника президента Польши по вопросам безопасности Яцека Сивьеру, уточняет, что 12 из этих самолетов находятся в Польше.
Украина призывает партнеров передать ей многоцелевые истребители. Среди моделей, подходящих ВСУ, преимущественно называют F-16.
Польша и Словакия согласились предоставить Украине истребители МиГ-29 советского образца. 17 марта правительство Словакии одобрило поставку Украине 13 боевых самолетов МиГ-29, 23 марта министр обороны Ярослав Надь сообщил, что четыре из них уже отправлены в Украину. 3 апреля стало известно, что первые самолеты Украине передала и Польша (по состоянию на 5 апреля – уже восемь).
Передача польских и словацких МиГ-29 несколько усилит возможности истребительной авиации Воздушных сил в выполнении текущих боевых задач, но ни в коем случае не решит вопрос контрнаступления и победы Украины, отметил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат. Чтобы завоевать преимущество в воздухе и одержать победу, Украине нужны многоцелевые современные истребители с широким спектром вооружения, подчеркнул он. Игнат добавил, что в составе Воздушных сил есть пять истребительных бригад, три из них имеют на вооружении МиГ-29.