Польша направила Берлину запрос о передаче Украине МиГ-29, Писториус обещает принять решение в течение дня

Правительство Германии хочет принять решение по запросу Польши сегодня, сказал министр обороны ФРГ Борис Писториус, его цитирует dpa.

#BREAKING: The German government wants to decide this Thursday whether it will give its approval to Poland for a delivery of Soviet-designed MiG-29 fighter jets to Ukraine, says Defence Minister Boris Pistorius. pic.twitter.com/7V2Yawg2xh — dpa news agency (@dpa_intl) April 13, 2023

Reuters пишет, что в Германия унаследовала от ГДР 24 МиГ-29 в 1990 году (тогда они считались одними из самых современных), а в 2004-м Берлин передал 22 из них Польше.

DW, ссылаясь на слова советника президента Польши по вопросам безопасности Яцека Сивьеру, уточняет, что 12 из этих самолетов находятся в Польше.