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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Польша направила Берлину запрос о передаче Украине МиГ-29, Писториус обещает принять решение в течение дня

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По словам Писториуса, сегодня правительство Германии решит, одобрять ли передачу Польшей Украине советских МиГ-29
По словам Писториуса, сегодня правительство Германии решит, одобрять ли передачу Польшей Украине советских МиГ-29
Фото: ЕРА

Польша 13 апреля направила Германии запрос о передаче Украине старых советских истребителей МиГ-29. Об этом Reuters проинформировало, ссылаясь на сообщение немецкого правительства.

Правительство Германии хочет принять решение по запросу Польши сегодня, сказал министр обороны ФРГ Борис Писториус, его цитирует dpa

Reuters пишет, что в Германия унаследовала от ГДР 24 МиГ-29 в 1990 году (тогда они считались одними из самых современных), а в 2004-м Берлин передал 22 из них Польше.

DW, ссылаясь на слова советника президента Польши по вопросам безопасности Яцека Сивьеру, уточняет, что 12 из этих самолетов находятся в Польше.

Контекст:

Украина призывает партнеров передать ей многоцелевые истребители. Среди моделей, подходящих ВСУ, преимущественно называют F-16

Польша и Словакия согласились предоставить Украине истребители МиГ-29 советского образца. 17 марта правительство Словакии одобрило поставку Украине 13 боевых самолетов МиГ-29, 23 марта министр обороны Ярослав Надь сообщил, что четыре из них уже отправлены в Украину. 3 апреля стало известно, что первые самолеты Украине передала и Польша (по состоянию на 5 апреля – уже восемь). 

Передача польских и словацких МиГ-29 несколько усилит возможности истребительной авиации Воздушных сил в выполнении текущих боевых задач, но ни в коем случае не решит вопрос контрнаступления и победы Украины, отметил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат. Чтобы завоевать преимущество в воздухе и одержать победу, Украине нужны многоцелевые современные истребители с широким спектром вооружения, подчеркнул он. Игнат добавил, что в составе Воздушных сил есть пять истребительных бригад, три из них имеют на вооружении МиГ-29. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Германия, Польша, Берлин, авиация, истребители, Борис Писториус, ГДР, МиГ-29
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