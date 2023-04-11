Болгария вела переговоры о передаче Украине истребителей МиГ-29, но не бесплатно – минобороны

9 декабря Болгария утвердила первый пакет военной помощи Украине, при этом объемы и тип вооружений были засекречены. 23 декабря в Болгарии сообщили о начале отправки военной и военно-технической помощи в Украину.

Однако 20 января 2023 года издание Welt опубликовало расследование, согласно которому Болгария активно поддерживала Украину боеприпасами и дизельным топливом в первые месяцы полномасштабной войны, хотя публично выступала против поставок.

6 марта портал Euractiv написал, что за последние два года Украина получила от Болгарии через третьи страны оружия на миллиарды долларов, при этом Болгария не заключила ни одной прямой сделки с Украиной.