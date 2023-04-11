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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Болгария вела переговоры о передаче Украине истребителей МиГ-29, но не бесплатно – минобороны

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В Болгарии заявили, что обсуждалась передача Украине МиГ-29 по "треугольной сделке"
В Болгарии заявили, что обсуждалась передача Украине МиГ-29 по "треугольной сделке"
Фото: EPA

Болгария не вела переговоры о бесплатной поставке своих истребителей МиГ-29 Украине. Об этом сообщила пресс-служба минобороны Болгарии 10 апреля.

В министерстве заявили, что такое решение привело бы к дефициту возможностей, что противоречит конституции и закону об обороне и вооруженных силах страны.

"Минобороны последовательно провело переговоры о возможностях реализации "треугольной сделки", чтобы заменить часть имеющегося оружия совместимым из стран-союзников, не допуская потери возможностей", – говорится в сообщении.

Контекст:

В начале полномасштабной войны России против Украины Болгария официально отказывалась поставлять Украине оружие. Первое решение об отправке вооружения парламент страны принял только 3 ноября 2022 года.

9 декабря Болгария утвердила первый пакет военной помощи Украине, при этом объемы и тип вооружений были засекречены. 23 декабря в Болгарии сообщили о начале отправки военной и военно-технической помощи в Украину.

Однако 20 января 2023 года издание Welt опубликовало расследование, согласно которому Болгария активно поддерживала Украину боеприпасами и дизельным топливом в первые месяцы полномасштабной войны, хотя публично выступала против поставок.

6 марта портал Euractiv написал, что за последние два года Украина получила от Болгарии через третьи страны оружия на миллиарды долларов, при этом Болгария не заключила ни одной прямой сделки с Украиной.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Болгария, военная помощь, самолеты, война России против Украины, МиГ-29
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