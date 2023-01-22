Болгария в начале полномасштабной войны тайно поставляла Украине оружие, боеприпасы и топливо – Welt

Из-за пророссийской ориентации значительной части болгарских элит, в частности Социалистической партии, София публично демонстрировала позицию, что она не вооружает Украину.

До недавнего времени Болгария считалась единственной страной НАТО, помимо Венгрии, которая не поставляет оружие Украине. Однако журналисты Welt выяснили, что это не так.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что 19 апреля он поехал в Софию. По его словам, Украина тогда сильно нуждалась в боеприпасах, а украинские власти знали, что на болгарских складах имеется большое количество необходимых боеприпасов. В разговоре за закрытыми дверями Кулеба дал понять, что речь идет о "жизни и смерти". Тогдашний болгарский премьер Кирил Петков ответил, что, хоть его внутриполитическое положение непростое, он сделает "все, что в его силах".

Поездка Кулебы состоялась незадолго до того, как 28 апреля Петков сам приехал в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. И хотя официально о военной помощи со стороны Болгарии тогда не сообщалось, журналисты узнали, что на момент поездки Петкова в Киев правительство Болгарии уже инициировало процедуру комплексной военной помощи Украине.

Сам Петков подтвердил, что его правительство дало посредникам разрешение на экспорт вооружения и боеприпасов, но не напрямую в Украину, а компаниям-посредникам за рубежом. По его словам, на ранних этапах войны Болгария покрывала треть потребностей украинской армии в боеприпасах. По информации Welt, болгарские поставки в Украину оплатили США и Великобритания.

Как пишет СМИ, Болгария также незаметно экспортировала в Украину и дизельное топливо. Бывший министр финансов Болгарии Ассен Василев рассказал о встрече Всемирного банка в Вашингтоне в апреле. Там представитель Украины сообщил ему, что у них заканчивается топливо, и Болгария согласилась помочь с этим.

По данным Василева, Болгария обеспечила до 40% потребности танков и машин украинской армии в период с апреля по август. Welt особенно акцентирует внимание на факте, что Болгария в то время перерабатывала только сырую нефть из России на своем нефтеперерабатывающем заводе, которым управляет дочерняя компания российской группы "Лукойл".