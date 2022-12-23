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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Болгария заявила о начале "логистической операции" по доставке военной помощи в Украину

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О начале поставки объявили в министерстве обороны Болгарии
О начале поставки объявили в министерстве обороны Болгарии
Фото: mod.bg

23 декабря в Болгарии стартовала отправка военной и военно-технической помощи в Украину. Об этом сообщил сайт болгарского министерства обороны.

Минобороны предложило правительству страны ряд изменений в существующие документы, регламентирующие порядок поставок, говорится в сообщении. Также планируется утвердить соглашение о безвозмездном предоставлении вооружений, снаряжения и боеприпасов, подписанное 5 декабря 2022 года и ратифицированное Национальным собранием.

"С сегодняшнего дня будет осуществляться логистическая операция, в рамках которой одобренная Национальным собранием помощь будет направлена в Украину", – заявила заместитель министра обороны Болгарии Екатерина Граматикова.

Начальник обороны Болгарии адмирал Эмиль Ефтимов не раскрыл состав пакета помощи, но отметил, что он сформирован после оперативного анализа ситуации на фронте и в тылу.

"Доложены выводы после анализа хода боевых действий в Украине – не только на основе применяемой тактики и приемов, но и системы тылового обеспечения, состояния и возможностей оборонной промышленности как в нашей стране, так и у союзников по НАТО и ЕС. Исходя из этого, мы предложили определенный комплекс вооружения и техники", – сказал он.

Министр обороны Болгарии Димитар Стоянов 19 декабря встретился в Киеве с главой украинского минобороны Алексеем Резниковым, на встрече обсуждалось "решение Болгарии оказать помощь Украине в сфере безопасности".

Контекст:

Украина передавала Болгарии список необходимого вооружения, в него вошли более 30 наименований, в том числе системы С-300, также Киев направлял заявку на вертолеты и на самолеты Су-25 и МиГ-29, рассказывал посол Украины в Болгарии Виталий Москаленко 5 ноября.

9 декабря Болгария утвердила первый пакет военной помощи Украине, при этом объемы и тип вооружений были засекречены.

Стоянов заявлял, что утвержденная парламентом "помощь полностью соответствует приоритетам Украины", но Болгария не отправляет ни системы С-300, ни боевые самолеты МиГ-29 или Су-25.

Теги: Болгария, военная техника, военная помощь, война России против Украины
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