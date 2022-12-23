Болгария заявила о начале "логистической операции" по доставке военной помощи в Украину

Минобороны предложило правительству страны ряд изменений в существующие документы, регламентирующие порядок поставок, говорится в сообщении. Также планируется утвердить соглашение о безвозмездном предоставлении вооружений, снаряжения и боеприпасов, подписанное 5 декабря 2022 года и ратифицированное Национальным собранием.

"С сегодняшнего дня будет осуществляться логистическая операция, в рамках которой одобренная Национальным собранием помощь будет направлена в Украину", – заявила заместитель министра обороны Болгарии Екатерина Граматикова.

Начальник обороны Болгарии адмирал Эмиль Ефтимов не раскрыл состав пакета помощи, но отметил, что он сформирован после оперативного анализа ситуации на фронте и в тылу.

"Доложены выводы после анализа хода боевых действий в Украине – не только на основе применяемой тактики и приемов, но и системы тылового обеспечения, состояния и возможностей оборонной промышленности как в нашей стране, так и у союзников по НАТО и ЕС. Исходя из этого, мы предложили определенный комплекс вооружения и техники", – сказал он.

Министр обороны Болгарии Димитар Стоянов 19 декабря встретился в Киеве с главой украинского минобороны Алексеем Резниковым, на встрече обсуждалось "решение Болгарии оказать помощь Украине в сфере безопасности".