Болгария заявила о начале "логистической операции" по доставке военной помощи в Украину

Минобороны предложило правительству страны ряд изменений в существующие документы, регламентирующие порядок поставок, говорится в сообщении. Также планируется утвердить соглашение о безвозмездном предоставлении вооружений, снаряжения и боеприпасов, подписанное 5 декабря 2022 года и ратифицированное Национальным собранием.
"С сегодняшнего дня будет осуществляться логистическая операция, в рамках которой одобренная Национальным собранием помощь будет направлена в Украину", – заявила заместитель министра обороны Болгарии Екатерина Граматикова.
Начальник обороны Болгарии адмирал Эмиль Ефтимов не раскрыл состав пакета помощи, но отметил, что он сформирован после оперативного анализа ситуации на фронте и в тылу.
"Доложены выводы после анализа хода боевых действий в Украине – не только на основе применяемой тактики и приемов, но и системы тылового обеспечения, состояния и возможностей оборонной промышленности как в нашей стране, так и у союзников по НАТО и ЕС. Исходя из этого, мы предложили определенный комплекс вооружения и техники", – сказал он.
Министр обороны Болгарии Димитар Стоянов 19 декабря встретился в Киеве с главой украинского минобороны Алексеем Резниковым, на встрече обсуждалось "решение Болгарии оказать помощь Украине в сфере безопасности".
Украина передавала Болгарии список необходимого вооружения, в него вошли более 30 наименований, в том числе системы С-300, также Киев направлял заявку на вертолеты и на самолеты Су-25 и МиГ-29, рассказывал посол Украины в Болгарии Виталий Москаленко 5 ноября.
9 декабря Болгария утвердила первый пакет военной помощи Украине, при этом объемы и тип вооружений были засекречены.
Стоянов заявлял, что утвержденная парламентом "помощь полностью соответствует приоритетам Украины", но Болгария не отправляет ни системы С-300, ни боевые самолеты МиГ-29 или Су-25.