В Болгарии начала работу посол Илащук, назначенная несмотря на отсутствие опыта

По данным издания, о начале работы Илащук в Болгарии также сообщили из посольства руководителям структурных подразделений МИД во внутренней рассылке.

Контекст:

Президент Владимир Зеленский 23 декабря сменил посла Украины в Болгарии – указом №879/2022 уволил с должности Виталия Москаленко, а указом №880/2022 назначил послом Илащук.

"Европейская правда" написала 25 декабря, что Илащук не имеет опыта работы ни в дипломатии, ни на государственных должностях и до сих пор позиционировалась как специалист по сексологии и драгоценным украшениям. Информацию о том, что новый посол в Болгарии не имеет отношения к МИД, журналистам подтвердили несколько источников в дипкорпусе.

В МИД Украины заявили, что Илащук имеет квалификацию специалиста по международным отношениям. Она получила диплом с отличием по специальности "страноведение" кафедры международных отношений факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича, сообщили в ведомстве. В МИД добавили, что "назначение на должности послов некадровых дипломатов является обычной международной практикой".