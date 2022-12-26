В МИД прокомментировали назначение нового посла Украины в Болгарии. СМИ сообщали, что им стала сексолог без дипломатического опыта

Об этом говорится в комментарии пресс-службы Министерства иностранных дел Украины, опубликованном на сайте ведомства 26 декабря.

"Что касается назначения на должность посла Олеси Илащук, то по имеющейся в МИД информации, она получила диплом с отличием по специальности "страноведение" кафедры международных отношений факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича. Имеет квалификацию специалиста по международным отношениям, переводчицы. Свободно владеет английским языком", – указывается в комментарии.

Отмечается, что правительство Болгарии после оценки кандидатуры Илащук "без промедлений" предоставило ей агреман, "не имея никаких предостережений" относительно ее работы в стране.

"Назначение на должности послов некадровых дипломатов является обычной международной практикой. В Украине за последние два года все некадровые дипломаты, назначенные на должности послов, демонстрируют достойные результаты работы. Только по ним, а не интерпретациями и оскорблениями и следует судить о работе посла за границей", – подчеркнули в МИД Украины.