ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

В МИД прокомментировали назначение нового посла Украины в Болгарии. СМИ сообщали, что им стала сексолог без дипломатического опыта

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Назначение на должности послов некадровых дипломатов является обычной международной практикой, отметили в МИД Украины
Назначение на должности послов некадровых дипломатов является обычной международной практикой, отметили в МИД Украины
Фото: depositphotos.com

Назначенная на должность посла Украины в Болгарии Олеся Илащук имеет квалификацию специалиста по международным отношениям.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы Министерства иностранных дел Украины, опубликованном на сайте ведомства 26 декабря.

"Что касается назначения на должность посла Олеси Илащук, то по имеющейся в МИД информации, она получила диплом с отличием по специальности "страноведение" кафедры международных отношений факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича. Имеет квалификацию специалиста по международным отношениям, переводчицы. Свободно владеет английским языком", – указывается в комментарии.

Отмечается, что правительство Болгарии после оценки кандидатуры Илащук "без промедлений" предоставило ей агреман, "не имея никаких предостережений" относительно ее работы в стране.

"Назначение на должности послов некадровых дипломатов является обычной международной практикой. В Украине за последние два года все некадровые дипломаты, назначенные на должности послов, демонстрируют достойные результаты работы. Только по ним, а не интерпретациями и оскорблениями и следует судить о работе посла за границей", – подчеркнули в МИД Украины.

Контекст:

Президент Владимир Зеленский 23 декабря сменил посла Украины в Болгарии – указом №879/2022 уволил с должности Виталия Москаленко, а указом №880/2022 назначил послом Илащук.

"Европейская правда" написала 25 декабря, что Илащук не имеет опыта работы ни в дипломатии, ни на государственных должностях и до сих пор позиционировалась как специалист по сексологии и драгоценным украшениям. Информацию о том, что новый посол в Болгарии не имеет отношения к МИД, журналистам подтвердили несколько источников в дипкорпусе.

Теги: Украина, Болгария, МИД Украины, диплом, дипломаты, посольство Украины, назначение, посол
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ты просто убиваешь талант". Полякова накричала на Ясинского. Продюсер записал это на видео и выложил в сеть
"Ты просто убиваешь талант". Полякова накричала на Ясинского. Продюсер записал это на видео и выложил в сеть
75-летний Шварценеггер показал архивное фото своей матери
75-летний Шварценеггер показал архивное фото своей матери
Андре Тан поддержал инициативу британских и украинских волонтеров, передав детям на Рождество 10 тыс. подарков. Видео
Андре Тан поддержал инициативу британских и украинских волонтеров, передав детям на Рождество 10 тыс. подарков. Видео
  Чарльз III записал первое рождественское обращение к нации в статусе короля Великобритании. Видео
  Чарльз III записал первое рождественское обращение к нации в статусе короля Великобритании. Видео
  Diezel из Green Grey выставил на аукцион квартиру в Киеве и другие ценные вещи, чтобы поддержать свой батальон
  Diezel из Green Grey выставил на аукцион квартиру в Киеве и другие ценные вещи, чтобы поддержать свой батальон
"Все женщины влюблены в этого мужчину", "Красавец". Ким опубликовал в сети новое фото
"Все женщины влюблены в этого мужчину", "Красавец". Ким опубликовал в сети новое фото
"Так похож на отца", "Самое дорогое мамино украшение". Тина Кароль показала 14-летнего сына
"Так похож на отца", "Самое дорогое мамино украшение". Тина Кароль показала 14-летнего сына
"Поженились?", "Единственный мужчина, который любил Иру". Билык в обнимку с Коляденко засветила обручальное кольцо. Видео
"Поженились?", "Единственный мужчина, который любил Иру". Билык в обнимку с Коляденко засветила обручальное кольцо. Видео
"Гори спокійно, русня! "Спецоперація" така!" Melovin перепел песню Пугачевой, адресованную населению РФ. Видео
"Гори спокійно, русня! "Спецоперація" така!" Melovin перепел песню Пугачевой, адресованную населению РФ. Видео
"Пэм, выглядишь просто божественно", "Sexy Girl". 55-летняя Андерсон прогулялась по Парижу, волоча за собой срубленную елку
"Пэм, выглядишь просто божественно", "Sexy Girl". 55-летняя Андерсон прогулялась по Парижу, волоча за собой срубленную елку
Макаревич поделился комиксом о проводах россиянина на войну
Макаревич поделился комиксом о проводах россиянина на войну
"Зрелище исключительно мерзкое". Невзоров высмеял восхваляющую Россию Долину
"Зрелище исключительно мерзкое". Невзоров высмеял восхваляющую Россию Долину
Невестка Ющенко показала шпагат через пять месяцев после родов
Невестка Ющенко показала шпагат через пять месяцев после родов
  Украинские программисты вместе с белорусскими коллегами, покинувшими страну, создали игру, в которой можно ликвидировать Путина и Лукашенко
  Украинские программисты вместе с белорусскими коллегами, покинувшими страну, создали игру, в которой можно ликвидировать Путина и Лукашенко
"Батюшка очень смеялся". Матвиенко рассказала, что каялась за употребление мата, а также как называет российских оккупантов
"Батюшка очень смеялся". Матвиенко рассказала, что каялась за употребление мата, а также как называет российских оккупантов
"Со мной всегда находятся офицеры, но я не параноик". Буданов заявил, что ходит в магазин сам
"Со мной всегда находятся офицеры, но я не параноик". Буданов заявил, что ходит в магазин сам
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Весь мир поставил на уши". Кошевой рассказал, как Зеленский в переписке с ним прокомментировал свое выступление в Конгрессе (766653)
2
"Профукала семью и Родину". Ани Лорак заявила о желании воссоединиться с семьей (66354)
3
"Как тебе спится, Анечка, когда твой родной Харьков бомбят?" В сети призвали Maruv не молчать о нападении РФ на Украину. Она проигнорировала (42438)
4
"Развелись", "Обручального кольца нет". Каменских на рождественском фото снялась без мужа (41836)
5
18-летняя дочь Константина Меладзе показала редкое фото со своей 46-летней матерью (30662)
6
"Очень мило и уютно". Ефросинина показала, как украсила свой дом к Рождеству (20018)
7
"Мои мужчины – суровость и уверенность". Жена Сенцова показала их подросшего сына (15418)
8
Олень и снегири. Букингемский дворец опубликовал рождественский рисунок девятилетнего принца Джорджа (11716)
 
 
 
 