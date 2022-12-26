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Послом Украины в Болгарии стала сексолог без дипломатического опыта – СМИ

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Илащук назначили послов 23 декабря
Илащук назначили послов 23 декабря
Фото: pravda.com.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 23 декабря назначил нового посла в Болгарии, им стала Олеся Илащук. "Европейская правда" пишет, что она не имеет опыта работы ни в дипломатии, ни на государственных должностях и до сих пор позиционировалась как специалист по сексологии и драгоценным украшениям.

Информацию о том, что новый посол в Болгарии не имеет отношения к МИД, журналистам подтвердили несколько источников в дипкорпусе. Они также сообщили, что новый посол уже участвовала в общем совещании послов Украины, которое проходило 22–25 декабря в Киеве и Николаеве.

Биография нового посла Украины в Болгарии пока не обнародована. Однако журналисты нашли два профиля в Facebook, которые не имеют официальной отметки верификации, но на которых размещены личные фото и другая информация Олеси Илащук.

Один из них длительное время не обновляется; в нем Илащук позиционируется в качестве специалиста по вопросам обработки драгоценных камней. В профиле говорится, что она является выпускницей антверпенского Высшего совета по вопросам бриллиантов – авторитетной организации, которая не является университетом или образовательным центром, однако все же предоставляет определенные образовательные услуги.

В другом профиле, который активно обновлялся до последнего времени, тот же человек позиционируется как "клинический психолог, системно-семейный терапевт, гештальт-терапевт, сексолог-консультант". Исходя из публичной активности Илащук, она до последнего времени занималась вопросами гештальт-терапии и сексологии. Вечером 25 дкабря этот профиль был заблокирован.

На обоих профилях были размещены личные фото и другие детали относительно новоназначенного посла, которые удалось верифицировать журналистам.

https://www.facebook.com/andriy.shor/posts/pfbid02T5db2Rf5YNovvUTUT8TphdNrqyAb9FNjkD8ETc7cKFqQVWbESm5aHyYkyPzuAcaNl

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: СМИ, Украина, МИД, Болгария, Владимир Зеленский, посол
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